RMP sobre las posibilidades de Keiko en segunda vuelta: "El abuso de poder es su consigna y su talón de Aquiles"

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En su más reciente columna para La República, la periodista y abogada Rosa María Palacios analizó las posibilidades y desafíos que enfrentará Keiko Fujimori de cara a la segunda vuelta electoral. Para la conductora de 'Sin Guion', la candidata del fujimorismo viene siguiendo un discurso que, según sostuvo, apela a la demagogia mediante propuestas económicas asistencialistas.

“¿Qué está haciendo la ganadora de la primera vuelta, Keiko Fujimori, para saltar de ese 17 % de voto válido al 50 % + 1 que necesita para ganar? Aunque parezca increíble, ofrece un programa de expansión del gasto populista porque ‘presupuesto sobra’, como dijo esta semana en Loreto, para luego ofrecer una pensión universal para todos los adultos mayores, en un país donde el 80 % de la PEA no aporta a ningún sistema”, indicó.

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Palacios también cuestionó el plan económico del candidato Roberto Sánchez y señaló que ello debería facilitar una eventual victoria de Fujimori. Sin embargo, advirtió que en Fuerza Popular han mantenido prácticas que considera perjudiciales para la institucionalidad democrática, lo que podría restarle apoyos a la candidata fujimorista.

“Si tuvieran dos centímetros de frente, no le regalarían la elección a Roberto Sánchez. Aunque tengan la credibilidad quemada, un mínimo propósito de enmienda ayudaría. Pero la cabra tira para el monte. El abuso de poder es su consigna y su talón de Aquiles. No hay forma de aterrar a nadie con la economía —menos con un plan imposible de realizar— si no le garantizas siquiera su voto. Fujimori tampoco ha deslindado del fraudismo de manicomio de López Aliaga y sus trolls —¿le recordará el suyo de 2021?—, que niega la existencia misma de electores pobres en áreas rurales. ¿Así los va a convencer?”, apuntó.

Rosa María Palacios criticó plan económico de Sánchez

La periodista calificó el plan económico de Sánchez como “desastroso”. Para Palacios, Sánchez plantea recetas económicas que no son positivas para el Perú actual.

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“El Perú no puede crecer, ni sacar al actual 25% de pobres de ese estado, sin inversión privada. Puede crecer mínimamente y retrasar el progreso por décadas, tal como pasa hoy. Este quinquenio, donde el precio del oro y el cobre están volando, ha sido una oportunidad perdida para recuperar el daño de la pandemia y continuar en la ruta de la eliminación de la pobreza y, sobre todo, extirpar la pobreza extrema. Eso es posible, pero no con el plan económico de Sánchez que, bajo el artificio de conceptos como “soberanía”, lo estatiza todo en perjuicio de todos. Desconocer contratos y propiedad privada es destruir la inversión, que, mal que bien, se viene recuperando tímidamente”, apuntó.

Palacios consideró que Juntos por el Perú no podría realizar sus reformas económicas y eso podría generar apoyos de parte de sectores centristas: “Sánchez tiene una curiosa ventaja. Todo lo catastrófico que propone para la economía no lo puede hacer. Con 13 senadores no haces una reforma constitucional para una asamblea constituyente que la mayoría del país no quiere. Su 10% de voto válido en primera vuelta así lo indica. Esa, aunque parezca contradictorio, es la razón por la que el voto de centro puede inclinarse por él”.