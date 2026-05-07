RMP sobre Rafael López Aliaga: "Su objetivo siempre fue que se anulen las elecciones porque no le gusta el resultado"
Palacios afirmó que el objetivo de López Aliaga es anular las elecciones y alegó que su oposición busca invalidar el voto porque no acepta el resultado.
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Rosa María Palacios comentó la conferencia de prensa que dio el exjefe de la ONPE Piero Corvetto, en la que señaló que la falla logística del 12 de abril fue responsabilidad administrativa fuera de su control. Palacios mencionó que el objetivo de López Aliaga siempre ha sido anular las elecciones.
“Una ofensiva mediático de linchamiento con el propósito de declarar la nulidad de las elecciones. Algunos se pararon en la orilla, pero ese era el propósito, ya sea parcial, total, etc., porque el resultado no le gusta a Rafael López Aliaga. Ese es todo el problema. Porque el señor Sánchez le ganó y ellos quieren que nuestro voto no valga nada”, sostuvo.
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Asimismo, criticó que, si supuestamente, como dicen los fraudistas, hay más de medio millón de personas que no pudieron votar, por qué no hay más personas en las calles exigiendo su derecho al voto.
“¿Dónde están el millón y medio o el millón que no pudo votar? A mí me quitan mi derecho al voto, como a la señora Delia Espinoza hago mi amparo, salgo a protestar. Ellos en la calle no están. No están en ninguna parte porque ellos están en la imaginación de los fraudistas que se están quedando solos en este momento”, agregó.