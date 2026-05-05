RMP sobre narrativa de fraude: "López Aliaga le está diciendo a todo el Perú que su voto no vale nada"

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Rosa María Palacios en 'Sin guion' se refirió a lo dicho por el presidente de la Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Confiep), Jorge Zapata Ríos, quien se mostró en contra de la narrativa de fraude impulsada por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

“La Confiep, que es el gremio de gremios, decidió creer en el estado de derecho. Felizmente por esta vez y han dicho: "No, acá no hay ningún fraude, es que no hay ningún fraude." Incluso algunos voceros, como les contaba ayer, se están desmarcando completamente el discurso de López Aleada, porque el discurso de López Aliaga lleva al Perú a la anarquía. A eso nos va a llevar. No nos lleva a ninguna otra parte, su berrinche, su pataleta por haber perdido, porque es un perdedor y no sabe comportarse como un perdedor. Su pataleta nos puede llevar a una situación anárquica, le está diciendo a todo el Perú, no a Lima, a todo el Perú, que su voto no vale nada”, sostuvo.

TE RECOMENDAMOS FRAUDISTAS AL ATAQUE Y EL CONGRESO VA POR LA JUSTICIA | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

Asimismo, Palacios criticó que el candidato presidencial insista en una narrativa de fraude y no acepte los resultados que la ONPE difundió hasta el momento.

“Porque en la imaginación de López Aliaga este congreso se queda, se tiene que quedar porque para organizar una nueva elección necesitas un año. Un año completo con las autoridades electorales que le gusten al señor López Aliaga. Además que él las va a escoger prácticamente. Lo que nos está diciendo; es decir, él tiene que ganar si no no hay elección, sino la elección es fraudulenta. Si él no gana es fraudulenta”, agregó.