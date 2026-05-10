Elecciones 2026: Más de 13.000 votos separan a Roberto Sánchez y Rafael López Aliaga

RECORRIDO. Roberto Sánchez había señalado que no podía esperar a la proclamación de los resultados de la ONPE y que debía empezar ya su campaña para la segunda vuelta. | Fuente: Difusión

RECORRIDO. Roberto Sánchez había señalado que no podía esperar a la proclamación de los resultados de la ONPE y que debía empezar ya su campaña para la segunda vuelta. | Fuente: Difusión

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A cuatro semanas de las elecciones del 12 de abril, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) alcanzó el 99,549% de actas contabilizadas. Quedando solo pendientes 418 actas observadas, la diferencia entre Roberto Sánchez (11,995%) y Rafael López Aliaga (11,916%) es de apenas 13.546 votos.

El primer lugar lo ocupa Keiko Fujimori (17,173%) con 2.865.593 votos, muy por encima del candidato izquierdista de Juntos por el Perú, que al cierre de la edición alcanza los 2.000.769 votos.

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Los distritos electorales de Amazonas, Arequipa, Huánuco, La Libertad, Lambayeque, Loreto, Pasco, Tumbes y Peruanos en el Extranjero ya llegaron al 100% de sus actas contabilizadas.

En las jurisdicciones restantes falta menos del 1% para que se culmine el conteo.

Solo en las regiones de Madre de Dios (97,436%), Piura (98,087%), San Martín (98,421%) y Ucayali (98,017%) se registra un menor avance. Es aquí donde también se hallan la mayoría de las actas que están pendientes de revisar por los Jurados Electorales Especiales.

Cabe precisar que el mismo Jurado Nacional de Elecciones había programado como fecha límite para el recuento de votos el pasado 7 de mayo. Sin embargo, no lograron cumplir con su propio cronograma.

Mitín en Huaycán

En la recta final de la contienda por la primera vuelta, tanto Sánchez como López Aliaga aparecieron en manifestaciones públicas. El postulante al sillón presidencial por JP estuvo anoche en la plaza central de Huaycán junto a sus vicepresidentes y cientos de simpatizantes.

“Venimos aquí a empezar el tramo final de la victoria del pueblo al lado de Huaycán [...] hay una voluntad que no quiere reconocer el voto popular, hay una voluntad que dice fraude y quiere anular el voto de los centros poblados porque dicen que esos votos no les representan”, expresó Sánchez. Ya pensando en lo que sería la segunda vuelta, expresó que viene generando alianzas con otros partidos políticos para que en una posible victoria pueda tener gobernabilidad durante los próximos cinco años.

“Aquí la única hoja de ruta que habrá será con el pueblo, con los pueblos amazónicos, aimaras, quechuas, con el Perú profundo”, sostuvo.

Marcha en Jesús María

Por su parte, el candidato de Renovación Popular realizó su denominada “marcha por la democracia” en Jesús María. Apelando al mismo discurso fraudista, emplazó a Roberto Burneo y al pleno del JNE a no proclamar los resultados de la primera vuelta.

“Esto está hecho para que gane quien quiere la ONPE y la ONPE está llena de rojazos [...] usted se está ganando el repudio del Perú, el odio del Perú, usted se lo está buscando, señor Burneo”, dijo sin pruebas y con tono amenazante.

Insistió en que se anulen los votos de las mesas 900 mil, por las supuestas “irregularidades que encontró” y que se haga una auditoría internacional.

Senado en ascuas

El avance del conteo al Senado, está un poco más relegado. La elección por distrito único (nacional) va por el 83,2%. Aquí la agrupación de Fuerza Popular ha obtenido el 14,6%, Juntos por el Perú 11,9% y Renovación Popular 11,3%. Hay solo un acta pendiente de contabilizar y 15.573 observadas.

En el caso de los senadores por distrito múltiple (regionales) aún ninguna jurisdicción ha alcanzado el 100%. Las regiones más rezagadas son Ica (78%), Loreto (74,2%), Piura (79,8%), San Martín (78,7%), Tumbes (74,8%) y Ucayali (73,4%).

Avanza conteo para diputados y Parlamento Andino

En lo que respecta a la Cámara de Diputados, pese al tiempo transcurrido, pocas regiones tienen un buen avance. Moquegua está al 97%; Tacna, Arequipa y Apurímac al 96%; y Lima Metropolitana al 90%.

Sin embargo, otras regiones como Ucayali y San Martín están muy por debajo, con 74%. También están Tumbes (77%), Piura (75%) y el caso más crítico: el de peruanos en el extranjero con solo 60%.

La elección para el Parlamento Andino se encuentra al 87,2% con 11,825 actas observadas. Aquí Fuerza Popular está primero con el 14,9% y le sigue el Partido del Buen Gobierno con 12,4%. En el tercer y cuarto lugar están Juntos por el Perú (12%) y Renovación Popular (11,8%), respectivamente.

Los virtuales parlamentarios andinos serían Betty del Pomar (RP), Luis Galarreta (FP), Percy Fernández (JP), José Ramos (AN) y Rosario Mori (JP).