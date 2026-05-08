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RMP: "Han magnificado eventos menores para aparentar un fraude porque no iban a ganar"

Rosa María Palacios criticó a López Aliaga por insistir en la narrativa de fraude electoral y advirtió que esto podría llevar a la anarquía en el país.

RMP rechaza narrativas de fraude del 12 de abril.
RMP rechaza narrativas de fraude del 12 de abril. | Composición LR | Foto: composición LR
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Rosa María Palacios, en 'Sin guion', criticó que López Aliaga insista con la narrativa de supuesto fraude electoral. Palacios señaló que esto podría conducir al país a la anarquía porque podría traer como consecuencia que este gobierno continúe un año más en el poder.

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“Rafael López Aliaga no está conduciendo a la anarquía. No hay ningún fraude y hay que repetirlo todos los días. Ninguno. De ninguna naturaleza. Han magnificado eventos menores para aparentar un fraude porque sabía que no iba a ganar las elecciones. Lo sabía demás. Esa es la verdad. A estas alturas todo el mundo lo sabe, solo que hay que repetirlo”, sostuvo.

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Asimismo, la periodista comentó que en 2023, Alejandro Manay Pillaca fue detenido y exhibido por la PNP como presunto terrorista tras las protestas contra Boluarte en Ayacucho, cuya represión dejó un saldo de 10 fallecidos. Tres años después, el maestro y dirigente sindical se convirtió en el candidato más votado de la región para la Cámara de Diputados.

“Terruquear termina en esto. ¿Van a seguir terruquenado? ¿Estigmatizando a la población rural? Que según RLA no existe porque son fantasmas. Hay la foto de la mesa, la gente haciendo las cosas. Ya no solo los terruquean, ahora los niegan. No hay, no son”, agregó.

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