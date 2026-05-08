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Política

Consejo de Decanos alerta que autógrafa aprobada por el Congreso vulnera independencia de colegios profesionales

El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú pidió al presidente José Balcázar observar parcialmente la autógrafa de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas.

Delia Espinoza se sumó al pedido.
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El Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú solicitó al presidente de la República, José Balcázar, observar parcialmente la autógrafa de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas del Perú, al advertir que algunos artículos incorporados por el Congreso vulneran la autonomía constitucional de los colegios profesionales y afectan su capacidad de autorregulación.

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Mediante un pronunciamiento, la entidad expresó su preocupación por disposiciones que, según señaló, desnaturalizan la esencia jurídica de estas organizaciones. Asimismo, advirtió que durante el debate en el Pleno del Congreso se introdujo una disposición complementaria sin sustento técnico ni jurídico que interfiere en los requisitos y limitaciones para ejercer cargos directivos dentro de los gremios profesionales.

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En el documento, el Consejo de Decanos sostuvo que los colegios profesionales cuentan con autonomía reconocida en el artículo 20 de la Constitución y que sus normas internas deben establecerse de acuerdo con sus estatutos y mecanismos de autorregulación. En esa línea, consideró que la autógrafa aprobada por el Parlamento invade competencias que corresponden exclusivamente a cada institución profesional.

Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú

Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales del Perú

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Consejo de Decanos cuestiona incorporación de no universitarios

Uno de los principales cuestionamientos planteados en el pronunciamiento está relacionado con la posibilidad de que egresados de institutos puedan formar parte de los colegios profesionales. Según indicaron, la legislación universitaria establece que la condición profesional se obtiene mediante formación y titulación universitaria, por lo que abrir la colegiación a otras modalidades educativas desnaturalizaría la finalidad constitucional de estos organismos.

"El ejercicio profesional requiere sistemas permanentes de control, vigilancia ética y responsabilidad deontológica", señalaron en el documento, donde además sostienen que la colegiación profesional debe estar vinculada exclusivamente a profesiones universitarias debido a la naturaleza y complejidad de las funciones que desempeñan.

Finalmente, el Consejo Directivo del Consejo Nacional de Decanos pidió a la Presidencia de la República observar parcialmente la autógrafa de ley en salvaguarda de la autonomía constitucional de los colegios profesionales y del adecuado ejercicio de sus funciones institucionales.

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Delia Espinoza se suma a pedidos para observar autógrafa aprobada por el Congreso

La decana del Colegio de Abogados de Lima (CAL) y exfiscal de la Nación, Delia Espinoza, se sumó al pedido y solicitó al presidente observar parcialmente la autógrafa de ley que crea el Colegio Profesional de Artistas.

A través de un oficio remitido al despacho presidencial, cuestionó específicamente la disposición que impide que personas inhabilitadas para ejercer cargos públicos puedan asumir funciones directivas en colegios profesionales. Según indicó, dicho texto fue incorporado por el Congreso sin haber sido debatido previamente en el Pleno del Parlamento.

En el documento enviado al Ejecutivo, Espinoza argumentó que esta medida afecta la autonomía de los colegios profesionales reconocida en el artículo 20 de la Constitución.

Asimismo, sostuvo que el Parlamento no tiene competencia para intervenir en las normas internas de estas instituciones y remarcó que una sanción de carácter político o administrativo no debería trasladarse automáticamente al ámbito privado.

La titular del CAL también consideró que la disposición tendría un trasfondo político. En su pronunciamiento señaló que determinados sectores del Congreso buscan continuar una 'persecución' en su contra mediante normas orientadas a impedir que siga ocupando cargos institucionales.

Espinoza recordó además que actualmente continúa ejerciendo como decana del CAL pese a la inhabilitación política impuesta por este Congreso para desempeñar funciones públicas.

El pedido de observación fue presentado luego de que el Congreso enviara oficialmente al Ejecutivo la autógrafa de ley suscrita por el presidente del Parlamento, el fujimorista Fernando Rospigliosi.


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