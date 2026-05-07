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Poder Judicial absuelve a un acusado de integrar banda criminal de extorsionadores

José Quea y su esposa fueron detenidos en una operación ejecutada por miembros del grupo Grecco y el Ministerio Público que además intervinieron a otras 16 personas sindicadas de integrar una red dedicada a extorsionar a transportistas.

Intervención policial y fiscal.
Intervención policial y fiscal.
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Luego de haber sido absuelto por el Poder Judicial, José Alfonso Quea Zevallos contó el calvario que vivió tras ser detenido de forma injusta y arbitraria por miembros de la Policía Nacional y el Ministerio Público en una operación contra una banda criminal que venía extorsionando a nueve empresas de transportes desde el 2023.

La detención de Quea Zevallos, de su esposa Flormira Isabel Chávez Sifuentes y de otras 16 personas ocurrió el 8 de abril último durante un operativo ejecutado por agentes del grupo Grecco y la Suat.

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El absuelto asegura que en las actas y atestados policiales se consignó falsamente que el personal policial encontró la puerta semiabierta, pero los videos de las cámaras de seguridad fueron determinantes para demostrar que la policía violentó y reventó la puerta para ingresar al inmueble.

También sostiene que el personal policial apagó todas las luces de la casa en circunstancias sospechosas. Durante el registro se encontraron presuntas especies como marihuana, una pistola Glock, celulares, 8 cartuchos de dinamita, cacerinas y municiones.

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José Quea manifiesta en una carta notarial que, sin existir sentencia firme, investigación concluyente ni pronunciamiento judicial condenatorio, diversos medios de comunicación le atribuyeron ser integrante de una banda criminal, lo que afectó gravemente su honor y reputación.

Asimismo, dice que, a raíz de ello, la Fiscalía de Puente Piedra solicitó prisión preventiva contra él y su esposa. No obstante, el Poder Judicial declaró infundado dicho requerimiento, al no existir debidamente sustentados los graves y fundados elementos de convicción exigidos por ley.

Es decir, indica, la propia judicatura advirtió la insuficiencia y precariedad de los argumentos fiscales.

Tras solicitar a La República la rectificación del caso, Quea Zevallos dejó entrever la angustia que vivió, que lo afectó tanto a él como a su familia. Aunque estuvo triste por la situación, afirma que siempre actuó con fe y con ganas de seguir adelante. Su caso fue una injusticia que finalmente se resolvió con su absolución.

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