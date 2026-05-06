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Política

Piero Corvetto al jefe del JNE, Roberto Burneo: "En ningún momento he mentido, siempre he dicho la verdad"

Piero Corvetto, exjefe de la ONPE, respondió a Roberto Burneo del JNE, tras acusaciones de mentir sobre demoras en el reparto de material electoral. El extitular de la ONPE aseguró que existieron planes de contingencia para garantizar el normal desarrollo de los comicios electorales, a pesar de los inconvenientes.

Piero Corvetto le respondió a Roberto Burneo durante una conferencia de prensa. Foto: Composición/LR
Piero Corvetto le respondió a Roberto Burneo durante una conferencia de prensa. Foto: Composición/LR
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El exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, le respondió al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, luego de que lo acusó de haberle mentido al país sobre las demoras en el reparto del material electoral.

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Durante una conferencia de prensa el último miércoles 6 de mayo, Corvetto negó que haya mentido y aseguró que siempre dijo la verdad sobre la logística previa al día de los comicios. El exjefe de la ONPE indicó que, si bien se presentaron inconvenientes, se trabajó con profesionalismo en todo momento.

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"Yo en ningún momento entiendo. Yo siempre he dicho la verdad y no voy a dejar de decirlo", aclaró.

"Yo le di la información que nosotros sabíamos. Nosotros trabajamos de lado muy profesionalmente con todo el equipo para que las cosas salgan bien. Hubo un problema, sí, pero eso no quiere decir que nosotros no hayamos asegurado todo. Había planes de contingencia, todo un trabajo para poder modular cualquier problema que haya podido suscitarse", acotó.

En esa misma línea, el extitular de la entidad electoral mencionó que, en la última reunión que sostuvo con los funcionarios del JNE, entregó la información disponible. "La última vez que fui invitado para explicar cuál era la labor de ONPE frente a los observadores, yo le di la información que sabíamos. Trabajamos en la ONPE de manera profesional y con todo el equipo para que las cosas salgan bien”, dijo.

Abogado de Piero Corvetto se pronuncia

En la misma conferencia, el abogado Ronald Gamarra aseguró que la defensa de Piero Corvetto ha logrado identificar hasta 13 denuncias e investigaciones abiertas en distintas fiscalías del país. Según explicó, los procesos abarcan presuntos delitos vinculados al tema electoral, como obstaculización al voto y omisión de funciones, además de investigaciones por presunta corrupción agravada y enriquecimiento ilícito.

“Nos vamos enterando conforme nos van comunicando a través de notificaciones”, comentó.

El letrado sostuvo que las investigaciones están dispersas en diferentes despachos fiscales, entre ellos fiscalías anticorrupción, una fiscalía supraprovincial y sedes de Lurín y San Juan de Miraflores. “Hay, si se quiere, una investigación que podríamos decir la investigación central, la investigación madre", explicó.

Sobre ese caso principal, Gamarra indicó que allí se solicitó impedimento de salida del país, allanamientos y detención preliminar contra Corvetto y otros funcionarios de la ONPE. “El señor Piero Corvetto Salinas, antes de la audiencia, se allanó a la medida de impedimento de salida del país porque quiere colaborar con la Administración de Justicia", recordó.

Según la defensa, Corvetto aceptó la restricción de salida del país para demostrar disposición de colaborar con las diligencias fiscales y judiciales. “El Ministerio Público no ha hecho llegar argumentos plausibles y objetivos que lleven a la Judicatura a ordenar la detención preliminar.”

Gamarra resaltó que el juez rechazó el pedido de detención preliminar formulado por la Fiscalía al considerar que no existían fundamentos suficientes para justificar esa medida. “Hace ya 13 días que se produjo el allanamiento y la incautación. Sin embargo, la Fiscalía desde ese momento no ha realizado una sola diligencia respecto del señor Piero Corvetto Salinas", declaró.

El abogado cuestionó que, pese al allanamiento y a la incautación de documentos, la Fiscalía aún no haya citado a Corvetto para declarar ni realizado diligencias adicionales. “No hay aquí ninguna sentencia, no hay aquí ninguna culpabilidad. Son imputaciones”, dijo.

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