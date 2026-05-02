¿Piero Corvetto “aprendió cómo opera el chavismo” en Venezuela y dejó a Lima sin votar? Video de IA desinforma

En redes sociales circula un video hecho con inteligencia artificial en el que se afirma que el exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, habría tenido una actuación orientada a manipular procesos electorales en el país. El contenido –cuyas imágenes son inventadas digitalmente– sostiene que su “verdadera escuela fue la DINI”, que allí fue “jefe de inteligencia política”, que gracias a misiones en Venezuela “aprendió cómo opera el chavismo” y que el “error logístico que dejó a Lima sin votar” no fue casualidad.

PerúCheck encontró que varias de estas afirmaciones presentan hechos reales fuera de contexto y añaden conclusiones que no están sustentadas.

Su paso por la DINI sí existió, pero no prueba una intención de manipulación electoral

De acuerdo con el documento de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Piero Corvetto trabajó en la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI) entre 2005 y 2006.

En ese periodo ocupó dos cargos: primero como jefe de la Unidad de Campo Político, desde el 1 de febrero de 2005 hasta el 23 de marzo de 2006, y luego como jefe de la Unidad de Síntesis de Información, desde el 24 de marzo de 2006 hasta el 31 de agosto de 2006.

Experiencia de Corvetto en la DINI. Fuente: Junta Nacional de Justicia

Es decir, sí existe registro de su paso por la DINI y de un cargo vinculado al análisis político. Sin embargo, ello no constituye evidencia de manipulación electoral ni prueba alguna sobre supuestas operaciones ilegales posteriores en la ONPE.

La propia DINI se define como la Dirección Nacional de Inteligencia y es la institución encargada de producir inteligencia estratégica confiable y oportuna para la formulación y ejecución de políticas de alcance nacional. Asimismo, señala que contribuye a la protección de las capacidades nacionales frente a amenazas a la seguridad nacional y ejerce la rectoría del Sistema de Inteligencia Nacional.

Por lo tanto, afirmar que su paso por esta institución demuestra una intención de fraude electoral es una conclusión que no se desprende de la evidencia.

Las misiones en Venezuela fueron de observación electoral internacional

El video también asegura que “gracias a las misiones en Venezuela aprendió cómo opera el chavismo”.

La hoja de vida revisada por PerúCheck muestra que Corvetto sí participó en misiones internacionales vinculadas a procesos electorales en distintos países de América Latina, incluyendo Venezuela, pero estas fueron en calidad de observador o integrante de misiones de acompañamiento electoral, no como funcionario del gobierno venezolano ni como parte de una estructura política chavista.

Por ejemplo, en el video viral figura su participación en la Segunda Misión de Avanzada de la Unión Interamericana de Organismos Electorales (UNIORE) en la República Bolivariana de Venezuela durante 2013.

Misiones en las que participó Piero Corvetto. Fuente: Junta Nacional de Justicia

También registra misiones similares en Ecuador, Colombia, Paraguay, República Dominicana, Bolivia, Panamá, Uruguay, El Salvador y Argentina, entre otros países, como observador internacional, asesor técnico o representante del Reniec.

Estas actividades forman parte de intercambios habituales entre organismos electorales y no constituyen prueba de alineamiento ideológico ni de aprendizaje de mecanismos de fraude electoral.

¿Lima se quedó sin votar por un “error logístico”?

Otra de las afirmaciones del video sostiene que “el error logístico que dejó a Lima sin votar no fue casualidad”, insinuando que hubo una maniobra deliberada para impedir el voto en la capital.

Sin embargo, los resultados oficiales de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) muestran que sí hubo una participación masiva de electores en Lima durante las Elecciones Generales 2026. Sí hubo, sin embargo, una crisis de sufragio en distritos del sur de Lima, donde las mesas de votación no llegaron a abrirse el domingo 12 de abril, por lo que las elecciones tuvieron que extenderse en esos distritos hasta el día siguiente. En otros lugares del país, las mesas de votación se abrieron con horas de retraso.

En la elección presidencial se registraron 19,3 millones de votos emitidos, de los cuales 16,1 millones fueron votos válidos para candidatos a la presidencia. En la elección de senadores por distrito electoral único, la ONPE reportó 16,2 millones de votos emitidos y 12,2 millones de votos válidos. Para senadores por distrito electoral múltiple, se contabilizaron 5,7 millones de votos emitidos y 4,3 millones de votos válidos.

Participación electoral registrada en Lima durante las Elecciones Generales 2026

Gráfica: PerúCheck. Fuente: ONPE

Asimismo, en la elección de diputados se registraron 5,6 millones de votos emitidos y 4,4 millones de votos válidos.

Estas cifras evidencian que no existió una situación en la que Lima “se quedó sin votar”, como sostiene el video viral, incluso a pesar de las irregularidades del domingo 12 de abril.

Por el contrario, los resultados oficiales reflejan millones de votos procesados, lo que desmiente la versión de una supuesta paralización general del sufragio en Lima.

Conclusión

El video hecho por inteligencia artificial y viralizado utiliza datos ciertos asociados al exjefe de la ONPE, Piero Corvetto, pero los descontextualiza para generar desinformación, como supuestas manipulaciones electorales que habrían provenido de experiencias en Venezuela. Por ello, PerúCheck califica las narrativas vertidas en el video en cuestión como falsas.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.

