Candidato al Senado por Juntos por el Perú denuncia presuntas irregularidades en conteo de votos

Candidato de Juntos por el Perú denunció "robo de votos" | Composición: LR.

Candidato de Juntos por el Perú denunció "robo de votos" | Composición: LR.

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El candidato al Senado por Juntos por el Perú, José 'Pepe' Feria Madrid, denunció presuntas irregularidades en el proceso de conteo de votos a cargo de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según indicó, estas inconsistencias habrían afectado directamente su votación, favoreciendo a otros postulantes de su misma agrupación política.

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Su abogado, Juan Carlos Álamo Castro, señaló que, tras recoger declaraciones juradas, identificaron al menos 200 personas que aseguran haber votado por Feria. Sin embargo, en las actas oficiales de sus respectivas mesas no se registra ningún voto a favor del candidato.

“Se ha corroborado incluso el caso del hijo del candidato, quien documentó su voto mediante un registro fotográfico. Este no presenta características de voto nulo, pero en la mesa correspondiente figura con cero votos para ‘Pepe’ Feria”, sostuvo la defensa.

Abogado denuncia inconsistencias

Asimismo, Álamo denunció inconsistencias entre las actas oficiales procesadas y las copias que manejaban los personeros del partido. Como ejemplo, mencionó la mesa N.° 903706, donde, según sus registros, el candidato obtuvo 55 votos.

“Estos votos debieron consignarse en la casilla 19; sin embargo, al momento de ser digitados por la ODPE, fueron asignados al candidato anterior, ubicado en la casilla 18”, explicó. El abogado advirtió que este tipo de error se habría repetido en otras mesas.

Finalmente, la defensa resaltó que José 'Pepe' Feria ha sido una figura clave en la promoción del proyecto político de Juntos por el Perú en la región Piura, por lo que estima que estas presuntas irregularidades deben ser investigadas a fondo.