Es falso que Keiko Fujimori lidere intención de voto presidencial con 51%: estudio de cara a la segunda vuelta no es oficial

LO FALSO:

Keiko Fujimori lidera encuesta de intención de voto para la segunda vuelta electoral con 51%.

LO VERDADERO:

El estudio compartido en redes no brinda información relevante sobre su elaboración, como autoría y ficha técnica, lo que impide verificar si cuenta con el aval del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El material presenta logotipos erróneos de los partidos políticos involucrados.

Entidades de renombre como Ipsos y el IEP indican que, en el contexto de una segunda vuelta electoral entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ambos tendrían un porcentaje igual o menor al 38%, y no de hasta 51%, como se indica en el material viralizado.

En redes sociales circula una encuesta que afirma que Keiko Fujimori lidera la intención de voto para la segunda vuelta electoral con 51%. Sin embargo, esta no es auténtica, pues no identifica a su autor ni incluye ficha técnica, requisitos establecidos por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, el material usa logotipos erróneos para representar a los partidos políticos involucrados y sus datos no coinciden con los de recientes estudios de Ipsos y el IEP, en los que ambos candidatos cuentan con un porcentaje igual o menor al 38%.

Detalles y análisis del contenido viralizado en redes sociales

En plataformas como Facebook y X (antes Twitter) se ha difundido una encuesta en la que se asegura que Fuerza Popular, con la representación de Keiko Fujimori, encabeza la intención de voto presidencial para la segunda vuelta con 51%, por encima de Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú, quien cuenta con 36%.

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

Esta imagen, sin embargo, no muestra ningún logotipo o dato que permita identificar al responsable de su elaboración. Por tanto, no es posible determinar su inscripción en el Registro Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial de personas naturales y jurídicas autorizadas para realizar y difundir encuestas electorales en el país.

Además, de acuerdo con el Reglamento sobre Encuestas Electorales durante los Procesos Electorales, toda encuesta debe incluir una ficha técnica con información específica: el nombre de su autor, su número de registro, la fuente de financiamiento, el tamaño de la muestra, el margen de error, el nivel de confianza, las fechas de ejecución del trabajo de campo, entre otros datos que no se observan en el estudio viralizado.

Información requerida por el JNE para validar una encuesta. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

Asimismo, el diseño del material presenta inconsistencias. Los logotipos utilizados para representar a Fuerza Popular y Juntos por el Perú no corresponden a los oficiales, sino a letras genéricas.

Comparación entre los logotipos apreciados en la imagen viralizada y los reales asociados a ambos partidos políticos.

Por otro lado, según las últimas encuestas de Ipsos y el IEP —entidades avaladas por el JNE—, en el escenario de una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, ambos tendrían porcentajes similares: 38%-38% y 31%-32%. Sin embargo, ninguno superaría el 50% de intención de voto.

Intención de voto presidencial a nivel nacional según Ipsos (segunda vuelta). Foto: Ipsos

Intención de voto presidencial a nivel nacional según IEP (segunda vuelta). Foto: IEP

Conclusión

En síntesis, en plataformas como Facebook y X se ha difundido una encuesta que asegura que Keiko Fujimori encabeza la intención de voto presidencial con 51%. No obstante, es falsa, pues carece de sustento verificable: no incluye autor ni ficha técnica, requisitos establecidos por el JNE. Además, el contenido presenta logotipos distintos de los correspondientes a Fuerza Popular y Juntos por el Perú, y sus datos no coinciden con los de sondeos recientes de entidades como Ipsos y el IEP.