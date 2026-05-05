Las mesas de votación 900000: López Aliaga solo ganó en 30 de ellas, mientras que Roberto Sánchez en más de 3.200

Las actas 900 son utilizadas en los centros poblados desde el 2006. Foto: Composición/LR

Las actas 900 son utilizadas en los centros poblados desde el 2006. Foto: Composición/LR

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La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) informó que las mesas de votación con número de identificación a partir del 900.001 fueron creadas para que las personas que viven en centros poblados puedan ejercer su derecho al voto. Precisamente, estas mesas, que Rafael López Aliaga (Renovación Popular) intentó anular, indican, según el conteo de la ONPE, que el candidato presidencial solo ganó en 30 mesas, mientras que su principal contrincante, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), lo hizo en 3.257.

Los resultados también señalan que la candidata presidencial de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ganó en 971 mesas con serie 900.

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Durante una entrevista en Epicentro TV, los politólogos y analistas de datos de Datadaf Diego Jesús y Fabricio Urruchi mostraron un mapa de visualización en tiempo real en el que se pueden verificar los resultados de los centros poblados más alejados y que cuentan con estas mesas. Esta información, según indicaron, está basada en el conteo oficial de actas de la ONPE.

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Resultados de las mesas en las que ganó López Aliaga, Fujimori y Sánchez. Fuente: Datadaf

Por su parte, durante una conferencia de prensa el último lunes 4 de mayo, la ONPE informó que estas mesas de votación se implementaron en 1.913 centros poblados. Asimismo, el 25 de abril, día en que informó sobre la existencia de estas mesas, la entidad precisó que funcionan desde 2005 para aquellos electores de centros poblados que tienen dificultades para trasladarse hacia el local de votación del distrito.

Además, para esta elección, las mesas de los centros poblados tienen identificadores que van desde el 900.001 hasta el 904.703; es decir, 4.700 mesas de votación. Esta cifra es importante porque, según el plan de estrategia publicitaria 2026 de la Gerencia de Información y Educación Electoral de la ONPE, los ciudadanos hábiles para sufragar son 1.109.147 en 1.937 locales.

Para la segunda vuelta presidencial, la ONPE tiene previsto instalar esa misma cantidad de mesas y locales de votación para la población que vive en zonas alejadas.

"Estas mesas de sufragio están conformadas exclusivamente por electores que residen en una misma comunidad que se encuentra alejada de la capital del distrito", explicó la ONPE.

La entidad electoral también indicó que, para implementar estas mesas, los centros poblados deben cumplir una serie de requisitos, como una carta de apoyo de la municipalidad distrital o provincial que esté de acuerdo con la instalación de una mesa en la localidad, un plano o croquis de la capital del distrito, acreditación y rutas de llegada, lista de electores y fotografías de los locales de votación. Toda esta información se presenta a través de las Oficinas Regionales de Coordinación de la ONPE.

Durante su intervención en el Congreso, el jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, indicó que la lista de electores de los centros poblados está dentro del padrón electoral elaborado por Reniec y fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). "Por eso, rechazo lo dicho diciendo que hemos incorporado personas fuera o ciudadanos fuera del padrón electoral. No es cierto. Eso es falso.

En las únicas mesas en las que ganó López Aliaga fue en las 904617, 903192, 903285, 903287, 903292, 903271, 903273, 903239, 903280, 903251, 903296, 903297, 903263, 903264, 903265, 903266, 903267, 903268, 903269, 903293, 903295, 900530, 903548, 903549, 903550, 903491, 903493, 903492, 903501 y 903472.

Mapa comparativo de las mesas en las que ganó Roberto Sánchez (punto verde), Keiko Fujimori (punto anaranjado) y Rafael López Aliaga (punto celeste). Fuente: Datadaf.

"Nada hemos ocultado, nada. Aunque les parezca raro, nada hemos ocultado. El código fuente estuvo a disposición de todos los partidos políticos. Todos los personeros podían asistir a la sala multipropósito que estaba en el primer piso de Washington; que no lo hayan recabado es otra cosa diferente. Que no lo hayan recogido es diferente, pero la disposición, la voluntad, el ánimo de entregar todo siempre ha estado con nosotros", aclaró.

Las mesas 900 y su origen

En un cuaderno electoral, la ONPE indicó que existen cuatro motivos por los cuales es necesario solicitar la instalación de mesas de sufragio de identificación 900: el primero es la escasez de transporte el día de la votación; el segundo, los gastos extras para el electorado de estas zonas; el tercero se debe a los problemas o conflictos electorales; y el cuarto, a la distancia hasta el local de votación más cercano al centro poblado. Todos estos motivos pueden dificultar el ejercicio del voto.

En 2006 se instalaron 449 mesas de votación en 99 centros poblados a nivel nacional. La mayor concentración se registró en regiones como Cajamarca (154 mesas), Áncash (127), Ayacucho (103), Huánuco (97) y Lima (47).

Para 2022, la cifra creció de manera significativa: se instalaron 3.890 mesas en 1.341 centros poblados. En comparación con 2006, las regiones con mayor número de mesas fueron Cajamarca, con 491; Piura, con 335; Áncash, con 313; Huánuco, con 225; y Lima, con 147.

Durante las elecciones de 2022, se identificó que en estas mesas de Cajamarca se concentraron 125.374 electores, mientras que en Lima la cifra alcanzó 24.599.

En 2016 se instalaron mesas en 667 centros poblados; en 2018, en 739; y en 2021, en 1.038.