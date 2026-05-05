¿Las actas con serie 900 "fueron creadas para cometer un fraude electoral”? Es falsa la declaración de López Aliaga

Recientemente, el candidato a la presidencia por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, publicó en su cuenta de Facebook el siguiente texto: “actas con serie 900,000 fueron creadas para cometer un fraude electoral”.

Al cierre de esta edición, la publicación se había viralizado y suscitado una nueva narrativa desinformativa sobre un supuesto ‘fraude’ en primera vuelta. Aquí, PerúCheck demuestra por qué es falso lo señalado por López Aliaga.

Publicación falsa difundida por el candidato presidencial de Renovación Popular, Rafael López Aliaga.

Las actas con serie 900 existen desde hace más de una década

PerúCheck revisó la base de datos de resultados electorales de la ONPE y encontró que las actas con numeración 900 no son nuevas ni exclusivas del proceso electoral actual, como ha dejado entrever el exalcalde de Lima.

Por ejemplo, el acta N.° 900538 –parte de la serie 900, como su número lo indica– aparece en las Elecciones Generales de 2021 con registro en Arequipa, específicamente en el distrito de La Joya, en la institución educativa N.° 40065 Gloriosos Héroes del Cenepa.

Actas a partir de la númeración 900000 no son nuevas, ya aparecen desde elecciones pasadas.

En esta plataforma puede apreciarse incluso el acta de dicha votación:

Acta de la mesa de sufragio 900538.

Asimismo, el mismo número de acta (900538) también figura en las Elecciones Generales de 2016, esta vez en Cajamarca, en el distrito de Cachachi, en la IE 82314:

Acta N.°900538 también figura en las Elecciones Generales de 2016.

Incluso, al revisar las Elecciones Generales de 2011, se encontró nuevamente el acta N.° 900538, correspondiente al distrito de Huasmin, en la provincia de Celendín (Cajamarca), en una institución educativa agropecuaria del centro poblado de Jerez.

Acta N.°900538 también es usada en las Elecciones Generales 2011

Estos hallazgos evidencian que la numeración 900 no fue creada recientemente, sino que forma parte del sistema electoral peruano desde hace varios procesos.

La serie 900 se utiliza en zonas alejadas del país

Ante la desinformación, la ONPE aclaró que las mesas con numeración que va del 900001 al 904703 corresponden a centros poblados. Según comentó la institución, estas mesas están conformadas por electores que residen en una misma comunidad ubicada lejos de la capital distrital. Su implementación busca facilitar el acceso al voto de personas que, de otro modo, tendrían que trasladarse durante horas o incluso días para sufragar.

Respuesta oficial de la ONPE.

Según la entidad, este mecanismo existe desde el año 2005 y forma parte de las medidas para garantizar el derecho al voto en zonas rurales o de difícil acceso. Además, la ONPE indicó que todas estas actas —incluidas sus versiones digitalizadas— pueden verificarse públicamente en su plataforma oficial de resultados.

Verificación: las actas corresponden a zonas rurales

Para comprobar esta explicación, PerúCheck revisó otra acta de la serie 900 al azar: el acta N.° 900378. Esta corresponde a la región Áncash, provincia de Huari, distrito de San Marcos, en el centro poblado de Pichiu San Pedro, específicamente en la IE 86896 Enrique López Albújar.

¿Las actas con serie 900 fueron creadas para cometer un fraude electoral” Es falsa la declaración de López Aliaga

Al ubicar este centro poblado en mapas digitales, se observa que se trata de una zona rural, rodeada de geografía montañosa y de difícil acceso, lo que coincide con la descripción de la ONPE sobre comunidades alejadas de los centros urbanos.

Ubicación del centro poblado de Pichiu San Pedro según Google Maps.

Se verificó una segunda acta: la N.° 900163, la cual en la elección general actual corresponde a la región Amazonas, provincia de Utcubamba, distrito de El Milagro, en el centro poblado de Jorobamba.

¿Las actas con serie 900 fueron creadas para cometer un fraude electoral” Es falsa la declaración de López Aliaga



Al revisar su ubicación en mapas digitales, se confirma que Jorobamba es un centro poblado pequeño, rodeado de áreas rurales y con escasa densidad urbana. No presenta características de una zona céntrica ni urbana, sino más bien las de una localidad aislada, lo que refuerza el argumento de que estas mesas están diseñadas para acercar el voto a comunidades alejadas.

Ubicación del centro poblado de Jorobamba según Google Maps.

Este patrón —repetido en distintas regiones del país— evidencia que las actas con serie 900 no responden a una lógica irregular, sino a un mecanismo sistemático orientado a facilitar el acceso al sufragio en zonas rurales.

¿Por qué existen las mesas de la serie 900? La necesidad de acercar el voto a zonas alejadas

La instalación de mesas de sufragio en centros poblados —identificadas con la serie 900— responde a una política de la ONPE orientada a garantizar el acceso al voto en zonas rurales y alejadas del país. De acuerdo con documentos oficiales de la entidad, estas mesas no son excepcionales ni recientes, sino parte de un proceso implementado progresivamente desde hace décadas para reducir barreras geográficas y económicas que dificultan la participación electoral.

Según la ONPE, la creación de estas mesas busca acercar los locales de votación a la ciudadanía que, de otra manera, tendría que desplazarse largas distancias —incluso durante horas o días— para poder sufragar. Esto no solo implica dificultades logísticas, sino también costos económicos y riesgos asociados al traslado, factores que históricamente han generado altos niveles de ausentismo electoral en estas zonas.

En esa línea, la institución identifica cuatro razones principales que justifican la instalación de mesas en centros poblados: la escasez de transporte, los gastos adicionales que implica trasladarse, los conflictos o dificultades logísticas el día de la votación y la lejanía respecto del local electoral más cercano.

Además, esta medida busca garantizar el ejercicio del derecho al voto en condiciones de igualdad, promoviendo la inclusión de poblaciones rurales que, por su ubicación, enfrentan mayores obstáculos para participar en los procesos democráticos.

En ese sentido, lejos de ser un indicio de irregularidad, la existencia de actas con numeración 900 forma parte de una estrategia institucional para facilitar la participación ciudadana y fortalecer la democracia en zonas históricamente excluidas del sistema electoral.

Conclusión

Las actas con serie 900 no fueron creadas para cometer ‘fraude’ electoral, como indica el candidato a la presidencia Rafael López Aliaga. Existen al menos desde 2011 y corresponden a mesas de votación instaladas en centros poblados alejados, como parte de una política implementada desde 2005 para garantizar el acceso al sufragio, como ha podido comprobar este medio de comunicación al analizar algunas actas de esta numeración. Por estos motivos, PerúCheck califica la afirmación de López Aliaga como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.