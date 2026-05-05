Jefe de la ONPE asegura ante el Congreso que han contratado una auditoría para la segunda vuelta

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Durante la sesión de la Comisión de Constitución, el jefe de la ONPE, Bernardo Pachas, acudió al Congreso para responder por las fallas logísticas registradas durante la jornada electoral. Tras ser cuestionado por diversos congresistas, aseguró que se ha contratado una auditoría para la segunda vuelta, con el fin de evitar nuevas irregularidades.

"No vamos a repetir lo sucedido esta vez. Hemos contratado la auditoría para la segunda vuelta y estamos planteando mecanismos de solución", señaló. Pachas sostuvo que el objetivo es garantizar un proceso con el menor margen de error posible y remarcó que existe una "obligación moral" del personal de la ONPE de sacar adelante la segunda vuelta en mejores condiciones, antes del cambio de gestión previsto para el 4 de julio del 2026.

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Sobre la posibilidad de una auditoría para la primera vuelta, el funcionario no la descartó, aunque advirtió sobre los riesgos de intervenir el sistema en pleno conteo. "Si se desea otra auditoría o una empresa que revise lo trabajado, lo que he planteado son preguntas: 'cómo, cuándo, dónde', porque entrar a un sistema de cómputo en plena operación es muy delicado. Puede alterarse el desarrollo del software, según los técnicos", afirmó.

Pachas también reconoció que la institución debe mejorar su imagen tras los cuestionamientos. "Tenemos que revertir una mala opinión sobre nosotros, pero no se trata de hacer tabla rasa. Hay que corregir lo que se tenga que corregir y mejorar los aspectos en los que hemos fallado", indicó. Añadió que no es viable reemplazar a todo el personal, ya que ello afectaría la organización del proceso: "¿Qué personal va a trabajar, quién va a distribuir, quién va a organizar las ODPE?".

Aclaración sobre las mesas de sufragio en centros poblados

En otro momento, rechazó las acusaciones del congresista Alejandro Muñante sobre una supuesta incorporación de personas fuera del padrón electoral en mesas de centros poblados. Afirmó que los electores pertenecen al padrón cerrado por el Reniec y fiscalizado por el Jurado Nacional de Elecciones, el cual no puede modificarse.

"Es una foto inmóvil del cierre del padrón y con ese padrón se construye el material electoral. Rechazo que se haya incorporado personas fuera del padrón electoral. Eso es falso", dijo ante los congresistas.

De acuerdo con el representante de la ONPE, existen alrededor de 4.700 mesas vinculadas a centros poblados. Los pasos a seguir para la instalación de estas mesas incluyen la solicitud de la autoridad local, croquis de ubicación, cartas de las municipalidades, acuerdos de aceptación, lista de electores y registro fotográfico del local de votación. "Estas solicitudes son evaluadas por las oficinas regionales y se emite un pronunciamiento sobre su viabilidad", explicó.

Pachas también abordó aspectos técnicos del proceso, como la numeración de mesas de sufragio, de seis dígitos en zonas urbanas desde el 000001 y desde el 900001 para mesas inclusivas.

Sobre las denominadas "actas 900001", explicó que corresponden a la numeración asignada a mesas en centros poblados, vigente desde 2006. "Ustedes como partidos pueden descargar todas las actas, imágenes y datos para comparar los resultados. Nada hemos ocultado", aseguró.

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Del mismo modo, anunció mejoras en los plazos de contratación en las oficinas descentralizadas. Además, indicó que las actas son trasladadas por coordinadores a centros de acopio y luego a las ODPE, con supervisión de personal de la ONPE, el Jurado Nacional de Elecciones y la Policía Nacional.

Acceso de partidos al sistema de cómputo electoral

Pachas indicó que se habilitó una Sala Multipropósito para que los partidos políticos puedan revisar de forma permanente el sistema de cómputo electoral y el STAE. "Hemos puesto una Sala Multipropósito para que todos los partidos vayan permanentemente a ver el sistema de cómputo electoral y vean el STAE".

Además, se informó cómo funcionan los tres sistemas informáticos que se utilizaron en los comicios: la Solución Tecnológica de Apoyo al Escrutinio (STAE), el Sistema de Cómputo Electoral y el Sistema de Presentación de Resultados. Sin embargo, de las 36 organizaciones políticas que participaron en la sesión informativa, hubo una que no asistió: Renovación Popular.

Asimismo, detalló que se contrató una auditoría en la que participaron 19 empresas nacionales y 11 extranjeras. "Se dio la buena pro a M & T Corporation del Perú S.A.C. y en la firma del contrato estuvo la Contraloría, a través de la jefatura del Órgano de Control Interno (OCI). En todos nuestros contratos ha estado el OCI porque sabemos la importancia de informar públicamente", sostuvo.

Agregó que la auditoría tuvo una duración de 168 días y se realizó bajo estándares internacionales. "Nosotros hemos hecho pública la auditoría y hemos publicado los partidos que asistieron a la Sala Multipropósito", indicó, tras precisar que las observaciones fueron levantadas por la gerencia de tecnología de información electoral.

Sobre el desempeño del STAE, precisó que se proyectaron 26.695 mesas, de las cuales funcionó el 91,22%, mientras que 2.571 no operaron, lo que representa el 8,78%. "Son números que reflejan los daños producidos, pero no renunciaremos al respeto y confianza de los electores", afirmó.

Por su parte, la jefa del Reniec, Carmen Velarde, sostuvo que su institución entregó toda la información, anotaciones y actualizaciones a la ONPE. Señaló que es esta entidad la encargada de elaborar las guías y distribuir el material electoral, y expresó su confianza en que se adoptarán las medidas necesarias para que estos insumos lleguen a la ciudadanía.