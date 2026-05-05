ONPE respaldó el uso del sistema STAE en las Elecciones 2026 y aseguró que se instalaron más de 1.900 mesas inclusivas

La ONPE brindó una conferencia de prensa con los detalles de las elecciones 2026. Foto: Captura

La ONPE brindó una conferencia de prensa con los detalles de las elecciones 2026. Foto: Captura

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó una conferencia de prensa en la que detalló el uso del sistema STAE en las elecciones del 12 y 13 de abril, la auditoría realizada a los sistemas de cómputo y las mesas inclusivas con cifra de identificación 900.001.

En declaraciones a la prensa, la ONPE reiteró que no usarán el STAE en la segunda vuelta presidencial debido a que la elección es mucho más sencilla, con solo dos candidatos. Por otro lado, el ente electoral aseguró que se levantaron todas las observaciones realizadas al sistema STAE para los comicios.

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Resultados del STAE

El subgerente de Gobierno Digital e Innovación de la ONPE, Fernando Zapata, informó que se cumplió con entregar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todas las versiones generadas (capacitación, simulacro y jornada electoral) del STAE. Además, indicó que el sistema contó con todas las medidas de seguridad, firma digital y encriptación, y que no hubo hallazgos del JNE sobre la última versión utilizada el 12 de abril.

En esa misma línea, se precisó que en todas las líneas de producción del STAE se contó con la participación del JNE.

Por otro lado, la ONPE presentó los resultados del uso del sistema STAE en las mesas de Lima Metropolitana y el Callao. El equipo tecnológico se logró instalar en 26.695 de las 29.266 mesas planificadas, lo que representa el 91,22% de la proyección. En tanto, 2.571 mesas no utilizaron el STAE por diversos motivos.

El ente electoral precisó que, de las 128.732 actas que procesó el STAE en las cinco elecciones (presidente, senador nacional y regional, diputados y Parlamento Andino), 5.244 fueron observadas.

En comparación con el 2021, elección que no contó con apoyo tecnológico, se observaron 14.944 actas, a pesar de que hubo menos candidatos y menos cargos en disputa.

Auditoría

El gerente de Informática y Tecnología Electoral, Roberto Montenegro, comunicó que para la auditoría del cómputo de resultados de la ONPE se invitó a 19 proveedores nacionales y 11 internacionales. La empresa MIT Corporation del Perú fue la ganadora de la convocatoria.

El alcance de la auditoría incluía los tres sistemas principales de cómputo de resultados: el sistema de cómputo electoral, el sistema de presentación de resultados, que es el sistema web, y la solución tecnológica de apoyo al escrutinio. Asimismo, se realizó una evaluación de amenazas y vulnerabilidades de los tres sistemas. Se utilizaron herramientas automatizadas para revisar el código fuente, así como la documentación y el cumplimiento normativo.

La auditoría duró 168 días, se inició el 13 de noviembre y culminó el 29 de abril de este año.

Sobre el tema, Montenegro detalló que se utilizaron marcos globales para la auditoría, como la ISO 27001 de seguridad de la información, la ISO 54004 de calidad en procesos electorales, OWASP para la prevención de errores de seguridad en el desarrollo del software y la NIST CSF para proteger los sistemas.

En ese contexto, el funcionario resaltó que, como resultado de la auditoría, se logró levantar todos los hallazgos críticos y mayores en la funcionalidad de los sistemas, los códigos fuente y la documentación.

"En resumen, las soluciones de STAE SCPR presentan un funcionamiento estable y consistente con los requerimientos del proceso electoral. Se ha verificado la correcta operación de los componentes críticos. Los hallazgos remanentes no afectan la integridad, la disponibilidad ni la confiabilidad de los sistemas y a la fecha no se registran hallazgos de funcionalidades ni de criticidad crítica ni mayor que comprometan el adecuado funcionamiento de las soluciones", explicó.

ONPE explica sobre las mesas 900.000

Sobre las mesas de votación con número de identificación a partir del 900.001, la especialista de la Subgerencia de Modernización de la ONPE, Gloria Periche, aclaró que se usan para centros poblados, comunidades campesinas y nativas alejadas de los cascos urbanos, en los que puede votar cualquier elector que no tiene un local de votación cerca.

Además, precisó que la ONPE llevó el control de las 1.913 mesas de sufragio bajo el cumplimiento de diversos requisitos, como una carta de apoyo de la municipalidad distrital o provincial que esté de acuerdo con que la mesa de sufragio se instale en esa localidad.