HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga
Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     Resultados ONPE: Roberto Sánchez consolida su ventaja sobre López Aliaga     
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

ONPE respaldó el uso del sistema STAE en las Elecciones 2026 y aseguró que se instalaron más de 1.900 mesas inclusivas

Asimismo, la ONPE reiteró que no se usará el STAE en la segunda vuelta porque el escrutinio de la segunda vuelta es mucho más sencillo. Por otro lado, el ente electoral informó que se levantaron todas las observaciones del sistema STAE.

La ONPE brindó una conferencia de prensa con los detalles de las elecciones 2026. Foto: Captura
La ONPE brindó una conferencia de prensa con los detalles de las elecciones 2026. Foto: Captura
Escuchar
Resumen
Compartir

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) brindó una conferencia de prensa en la que detalló el uso del sistema STAE en las elecciones del 12 y 13 de abril, la auditoría realizada a los sistemas de cómputo y las mesas inclusivas con cifra de identificación 900.001.

Únete a nuestro canal de política y economía

En declaraciones a la prensa, la ONPE reiteró que no usarán el STAE en la segunda vuelta presidencial debido a que la elección es mucho más sencilla, con solo dos candidatos. Por otro lado, el ente electoral aseguró que se levantaron todas las observaciones realizadas al sistema STAE para los comicios.

TE RECOMENDAMOS

FRAUDISMO PASA A FASE VIOLENTA Y JUSTICIA BAJO ATAQUE | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

PUEDES VER: Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

lr.pe

Resultados del STAE

El subgerente de Gobierno Digital e Innovación de la ONPE, Fernando Zapata, informó que se cumplió con entregar al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) todas las versiones generadas (capacitación, simulacro y jornada electoral) del STAE. Además, indicó que el sistema contó con todas las medidas de seguridad, firma digital y encriptación, y que no hubo hallazgos del JNE sobre la última versión utilizada el 12 de abril.

En esa misma línea, se precisó que en todas las líneas de producción del STAE se contó con la participación del JNE.

Por otro lado, la ONPE presentó los resultados del uso del sistema STAE en las mesas de Lima Metropolitana y el Callao. El equipo tecnológico se logró instalar en 26.695 de las 29.266 mesas planificadas, lo que representa el 91,22% de la proyección. En tanto, 2.571 mesas no utilizaron el STAE por diversos motivos.

El ente electoral precisó que, de las 128.732 actas que procesó el STAE en las cinco elecciones (presidente, senador nacional y regional, diputados y Parlamento Andino), 5.244 fueron observadas.

En comparación con el 2021, elección que no contó con apoyo tecnológico, se observaron 14.944 actas, a pesar de que hubo menos candidatos y menos cargos en disputa.

Auditoría

El gerente de Informática y Tecnología Electoral, Roberto Montenegro, comunicó que para la auditoría del cómputo de resultados de la ONPE se invitó a 19 proveedores nacionales y 11 internacionales. La empresa MIT Corporation del Perú fue la ganadora de la convocatoria.

El alcance de la auditoría incluía los tres sistemas principales de cómputo de resultados: el sistema de cómputo electoral, el sistema de presentación de resultados, que es el sistema web, y la solución tecnológica de apoyo al escrutinio. Asimismo, se realizó una evaluación de amenazas y vulnerabilidades de los tres sistemas. Se utilizaron herramientas automatizadas para revisar el código fuente, así como la documentación y el cumplimiento normativo.

La auditoría duró 168 días, se inició el 13 de noviembre y culminó el 29 de abril de este año.

Sobre el tema, Montenegro detalló que se utilizaron marcos globales para la auditoría, como la ISO 27001 de seguridad de la información, la ISO 54004 de calidad en procesos electorales, OWASP para la prevención de errores de seguridad en el desarrollo del software y la NIST CSF para proteger los sistemas.

En ese contexto, el funcionario resaltó que, como resultado de la auditoría, se logró levantar todos los hallazgos críticos y mayores en la funcionalidad de los sistemas, los códigos fuente y la documentación.

"En resumen, las soluciones de STAE SCPR presentan un funcionamiento estable y consistente con los requerimientos del proceso electoral. Se ha verificado la correcta operación de los componentes críticos. Los hallazgos remanentes no afectan la integridad, la disponibilidad ni la confiabilidad de los sistemas y a la fecha no se registran hallazgos de funcionalidades ni de criticidad crítica ni mayor que comprometan el adecuado funcionamiento de las soluciones", explicó.

ONPE explica sobre las mesas 900.000

Sobre las mesas de votación con número de identificación a partir del 900.001, la especialista de la Subgerencia de Modernización de la ONPE, Gloria Periche, aclaró que se usan para centros poblados, comunidades campesinas y nativas alejadas de los cascos urbanos, en los que puede votar cualquier elector que no tiene un local de votación cerca.

Además, precisó que la ONPE llevó el control de las 1.913 mesas de sufragio bajo el cumplimiento de diversos requisitos, como una carta de apoyo de la municipalidad distrital o provincial que esté de acuerdo con que la mesa de sufragio se instale en esa localidad.

Notas relacionadas
JNE alertó riesgos de ciberseguridad en el sistema STAE de la ONPE un mes antes de las elecciones

JNE alertó riesgos de ciberseguridad en el sistema STAE de la ONPE un mes antes de las elecciones

LEER MÁS
Presidente de la Confiep rechaza fraude electoral que promueve López Aliaga: "No encontramos elementos"

Presidente de la Confiep rechaza fraude electoral que promueve López Aliaga: "No encontramos elementos"

LEER MÁS
Resultados ONPE EN VIVO al 97.807%: Roberto Sánchez saca ventaja por más de 26 mil votos sobre López Aliaga

Resultados ONPE EN VIVO al 97.807%: Roberto Sánchez saca ventaja por más de 26 mil votos sobre López Aliaga

LEER MÁS
Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

Cuánto se paga de multa por no votar en Elecciones 2026: montos según distrito

LEER MÁS
¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

¿Cuándo es la segunda vuelta de las Elecciones Perú 2026?

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

Colegio de Ingenieros desmiente comunicado de Rafael López Aliaga sobre conteo de votos

LEER MÁS
Narrativa de fraude continúa: exoficial Chavín de Huántar promueve "golpe de Estado democrático"

Narrativa de fraude continúa: exoficial Chavín de Huántar promueve "golpe de Estado democrático"

LEER MÁS
Caso Saweto: Cayó José Estrada, uno de los implicados en el asesinato de 4 líderes indígenas

Caso Saweto: Cayó José Estrada, uno de los implicados en el asesinato de 4 líderes indígenas

LEER MÁS
Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como senador

Rafael López Aliaga anuncia que no jurará como senador

LEER MÁS
Presidenta de la JNJ se reunió con exintegrante del SIN que promueve fraude electoral sin pruebas

Presidenta de la JNJ se reunió con exintegrante del SIN que promueve fraude electoral sin pruebas

LEER MÁS
Delia Espinoza: "El mensaje que deja la JNJ es que quien no se alinea, le arruinan la carrera"

Delia Espinoza: "El mensaje que deja la JNJ es que quien no se alinea, le arruinan la carrera"

LEER MÁS

Más juegos

MastergramaMastergrama

Juego de palabras

La ColmenaLa Colmena

Juego de palabras

Flappy BirdFlappy Bird

Arcade

AjedrezAjedrez

Estrategia

SolitarioSolitario

Cartas

SudokuSudoku

Lógica & Números

PupiletrasPupiletras

Palabras

CrucigramaCrucigrama

Palabras & Cultura

El AhorcadoEl Ahorcado

Adivinanzas

Próximamente

Nuevo juego en camino...

Disponible muy pronto

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

Panini

ALBUM PANINI MUNDIAL 2026: Álbum (Tapa dura o Tapa Dorada ) + paquetón DELIVERY INCLUIDO en 24 HORAS (Asegura tu pedido)

PRECIO

S/ 49.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 120 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 22.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025