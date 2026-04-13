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Elecciones 2026 y Conteo Rápido EN VIVO: ¿Cuáles serán los resultados? | Epicentro Electoral - Réplica

Política

APP, Podemos, Perú Libre y Avanza País: la lista de los partidos que no pasaron la valla electoral

Con el conteo de la ONPE al 50% de las actas para la Cámara de Diputados y un 18% y 51% para el Senado Nacional y Regional respectivamente, los resultados preliminares de las elecciones 2026 dejan fuera del Congreso a agrupaciones con representación actual y otros que intentaron ocupar un curul en el nuevo Parlamento bicameral.

Partidos políticos no lograron pasar la valla electoral. Foto: composición LR
Partidos políticos no lograron pasar la valla electoral. Foto: composición LR

La valla electoral en las elecciones 2026 deja fuera a Alianza para el Progreso (APP), Podemos Perú, Perú Libre y Avanza País, partidos con presencia en el Parlamento que no lograron el respaldo mínimo exigido por ley. Con el conteo de la ONPE al 50% de las actas para la Cámara de Diputados y un 18% y 51% para el Senado Nacional y Regional, respectivamente, los resultados preliminares confirman la salida de estas agrupaciones políticas.

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Alianza para el Progreso no pudo sostener su base electoral. El partido, vinculado a César Acuña, llega a este proceso con cuestionamientos por su papel en el Congreso y por decisiones políticas que generaron críticas, sobre todo por su cercanía con el Ejecutivo en momentos de crisis.

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Podemos Perú también queda fuera del reparto de escaños. La agrupación liderada por José Luna ha sido mencionada en investigaciones fiscales y ha sido cuestionada por su actuación parlamentaria. Ese desgaste se traduce ahora en una baja votación.

Perú Libre enfrenta uno de los retrocesos más marcados. Tras haber llevado a Pedro Castillo al poder, el partido se debilitó por disputas internas y denuncias contra sus principales dirigentes. La fragmentación terminó por afectar su rendimiento electoral.

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Avanza País tampoco supera la valla. El partido perdió visibilidad a través de la campaña presidencial y no logró consolidar una propuesta que conecte con el electorado. Su presencia en el Congreso no se tradujo en respaldo en las urnas.

El impacto también se observa en regiones donde estas agrupaciones tenían representación. No alcanzaron los porcentajes necesarios en circunscripciones clave. La caída no es solo nacional, también territorial.

El escenario confirma un rechazo ciudadano a varias bancadas del actual Congreso. La desaprobación acumulada, sumada a denuncias y conflictos internos, pesó más que la maquinaria partidaria.

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Otros partidos tampoco alcanzan la valla electoral

El golpe de la valla electoral no solo afecta a partidos con representación actual. Otras agrupaciones que buscaban ingresar o regresar al Congreso tampoco lograron el respaldo necesario en las elecciones 2026.

Entre ellos figura el APRA, que intentaba recuperar presencia parlamentaria tras años de ausencia. Pese a su trayectoria histórica, no consiguió reconectar con el electorado. Su votación quedó por debajo del mínimo requerido.

El Partido Morado tampoco alcanzó la meta. La organización, que tuvo protagonismo en el anterior periodo legislativo, no logró reposicionarse tras la crisis interna que atravesó. La pérdida de liderazgo afectó su rendimiento electoral.

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FREPAP, que sorprendió en 2020 con una votación significativa, no repitió ese resultado. Su discurso no tuvo el mismo impacto en esta elección. La falta de consolidación como fuerza política nacional pasó factura.

Otras agrupaciones como Primero la Gente, Perú Primero, Integridad Democrática y Libertad Popular tampoco superaron la valla. Muchas de ellas participaron por primera vez o intentaron posicionarse sin estructuras consolidadas ni liderazgos fuertes.

También aparecen en la lista partidos como Fe en el Perú, Progresemos, Demócrata Verde, Unidad Nacional y el Partido Patriótico del Perú. Ninguno logró una votación relevante. Su presencia fue marginal en la contienda.

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