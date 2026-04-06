Chema Salcedo (1946-2026): el discurso horizontal

El último lunes 6 de abril falleció el reconocido periodista José María Salcedo, más conocido como Chema Salcedo. Tenía 79 años. Pese a que en los últimos meses estuvo alejado de la práctica periodística debido a una larga lucha contra el cáncer, que le fue detectado en el año 2017, su partida no ha dejado indiferente a nadie. No solo la comunidad periodística lamenta su partida, sino del mismo modo figuras de la política, el deporte, el entretenimiento, el espectáculo y la cultura. Pero quienes más lo recuerdan es el gran público (en realidad, generaciones de peruanos) que creció escuchándolo durante décadas mediante las ondas radiales, en especial la de RPP Noticias, en donde fue conductor por más de dos décadas desde los años 90.

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Su contacto con Perú

Chema Salcedo no nació en Perú. Nació en 1946 en Bilbao, España. Su familia vino a radicar a Perú en 1950, cuando Chema tenía cuatro años. Este es un dato importante, ya que empezó su contacto con el Perú cultural y social desde una temprana edad, la cual fortaleció con el que consideramos el acontecimiento de su vida: la lectura. Si Chema Salcedo tuvo la llegada que tuvo, no fue producto del azar o de la postura acomodaticia. No fue un periodista acomodaticio, menos uno radical que deambula en los extremos a la espera de la aprobación. Lo suyo era la comunicación y encontró las herramientas para tal fin en precisamente la voracidad lectora. En lo personal, esta es la imagen que guardo de Chema Salcedo, a quien muchísimas veces vi en librerías locales, a la caza de libros de ficción, historia y cultura popular.

El Perú de Chema Salcedo era un Perú libresco y popular. Esa es la gran cualidad de este lector que hizo periodismo. Ahora que ha partido, no pocos se preguntan en qué radicaba su encanto; pues Chema Salcedo lo tenía de sobra. He aquí, entonces, el primer legado. Chema Salcedo supo encantar incluso cuando tenía posturas polémicas. Como hombre que informaba, era muy responsable de los extremismos, de los radicalismos discursivos; esta postura ante la información venía de la argumentación, de los recursos que tenía a razón de su permanente contacto con la cultura, a la que abrazó con el ánimo del curioso dispuesto a quedar asombrado. Si una cualidad vamos a reconocer en él, esta era su capacidad de argumentación sin buscar imponerse a su interlocutor.

El discurso horizontal

Como lector, a Chema Salcedo le gustaban todos los libros, pero tenía un registro favorito, y este era la no ficción. Aquí sumemos otra cualidad de nuestro recordado personaje: antes de llegar a la radio y la televisión, Chema tuvo un paso muy importante por el periodismo escrito. Inició su trayectoria en el diario La Prensa a los 28 años. Es decir, no muy joven ni muy mayor. Estudió Letras en la PUCP y estuvo desarrollando otros intereses intelectuales y creativos antes de entregarse en cuerpo y alma al periodismo. Producto de esos intereses es que en su hoja de vida figura su participación en una película de 1984, en Amargo mar, del director boliviano Antonio Equino, sobre la Guerra del Pacífico y en donde interpreta al presidente Mariano Ignacio Prado. Esta película está disponible en YouTube.

Un libro suyo importante, que esperemos algún día se reedite, es Las tumbas de Uchuraccay: treinta años después, publicado en el 2013. Este tópico fue especial para Chema Salcedo, ya que en 1983 se desempeñó como director de El Diario de Marka y tres de las 10 personas que murieron en aquella ocasión (ocho periodistas, un guía y un lugareño) eran periodistas del diario que dirigía Chema Salcedo, quien da detalles de los hechos, pero lo que más resalta del discurso es el ánimo reflexivo que lo conduce.

Chema Salcedo fue un hombre de muchos intereses, todos ligados a la comunicación. En el 2012, a saber, estrenó su documental Asháninka en formato de DVD, sobre la tragedia del pueblo homónimo a manos de Sendero Luminoso en los años 80. Tanto en el discurso oral como en el escrito y visual es posible detectar a la persona que lo forja. Chema Salcedo era un hombre cultísimo, pero siempre entendió que la cultura te lleva a una mirada horizontal de la vida; la mirada vertical no iba con él. Esa mirada horizontal fue lo que permitió que millones se conectaran con él, incluso si se estaba o no de acuerdo con sus opiniones. Por eso, principalmente, se le va a echar de menos.