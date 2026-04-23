Frente Democrático: La alianza que promueve López-Chau con Marisol Pérez Tello y Mesías Guevara

A poco más de una semana de haberse llevado a cabo las elecciones presidenciales, el país se ha dividido entre los que reclaman la nulidad total de estos comicios, apoyados de narrativas de falso fraude, y los que exigen que se respete la constitucionalidad y se continúe con el actual proceso electoral. En medio de esta controversia en el escenario político, líderes de diversos partidos se han pronunciado para promover que las fuerzas democráticas se unan frente a una eventual segunda vuelta.

Alfonso López-Chau, líder de Ahora Nación, confirmó que la comunicación y la posibilidad de formar alianzas entre diversas agrupaciones se mantienen hasta el momento. Aunque reveló que en un inicio no fue invitado a participar en la coalición de centro que se formó previo a las elecciones, el exrector de la UNI manifestó que ha tomado la iniciativa para retomar los diálogos con otros partidos. “[Previo a las elecciones] Nos reuníamos en coalición, estaba Rafael Belaunde, Marisol Pérez Tello, Rolando Pantoja (...) por las elecciones se suspendió, pero retomé y estamos reuniéndonos. Estamos en diálogo”, sostuvo durante una entrevista.

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Para López-Chau, la urgencia de este diálogo responde a la necesidad de proteger la voluntad ciudadana. En esa línea, el líder de Ahora Nación reafirmó su voluntad de mantener diálogos con otros partidos. “Queremos conversar con otras fuerzas políticas como el partido de Mesías Guevara y de Marisol Pérez Tello. Trataremos de llegar a un consenso (…) para defender el voto del pueblo”, agregó y dejó la posibilidad de la creación de una alianza.

La República también conversó con Carlo Salcedo Cuadros, secretario nacional de Doctrina y Formación Política de Ahora Nación. El representante señaló que se han reunido con diversos líderes de otros partidos para defender la estabilidad del proceso electoral.

“Se han realizado conversaciones con diversos líderes ex candidatos presidenciales como Marisol Pérez Tello, Mesías Guevara, Fiorella Molinelli, o con líderes de otros partidos como Diana Álvarez Calderón o Gino Costa (de Libertad Popular de Rafael Belaúnde), en la perspectiva de defender la integridad del proceso electoral y que se respeten los resultados de las elecciones, sean cual sean”, declaró para el diario.

Además, Salcedo también se refirió a la posición del partido frente a una eventual segunda vuelta. “Se evaluará oportunamente, pero por el momento la única definición es que de ninguna manera vamos a hacer alianza con Keiko Fujimori”.

En este escenario de posibles alianzas, Mesías Guevara, líder del Partido Morado, también manifestó su disposición para dialogar y reunirse con diferentes organizaciones políticas frente a la crisis electoral. En diálogo con La República, Guevara señaló que su partido aún no se pronunciaba formalmente sobre a qué candidato respaldarían. Sin embargo, expresó su rechazo personal a la candidatura de Fuerza Popular. “El partido no ha decidido de manera institucional. Pero yo he expresado que no votaré por Keiko”, señaló.

Marisol Pérez Tello, de Primero La Gente, también se ha sumado a este esfuerzo por priorizar la voluntad popular por encima de las leyes "hechas a medida" por el actual Congreso. “Hay que defender el voto de la gente aunque no nos guste el resultado. Es verdad que la cancha está inclinada y que el pacto mafioso armó toda una legislación, pero nos va a meter en una espiral donde solo vamos a parar cuando los que ganen nos gusten”, sostuvo la exministra, llamando a aceptar los resultados.

En cuanto a los respaldos directos, Ronald Atencio, candidato de Venceremos, es una de las figuras que apoya la candidatura de Roberto Sánchez para enfrentar al fujimorismo. En diálogo con este diario, coincidió en que los sectores democráticos deben unirse.

"Nosotros no hemos conversado, pero no descartamos sentarnos a la mesa y tener puntos de coincidencia. Este proceso electoral no puede ser recortado", afirmó. Además, el candidato señaló para este diario que "el voto se hizo el 12 y tiene que respetarse, cualquier voto posterior no es un voto auténtico, ya que está condicionado a resultados previos".