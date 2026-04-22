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Política

Roberto Sánchez rechaza elecciones complementarias: "Es un capricho de Renovación Popular"

El candidato de Juntos por el Perú considera que se busca "desconocer el voto del Perú profundo”, en referencia a regiones donde él presenta mayoría como Cajamarca.

Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez definirán el pase a segunda vuelta en las Elecciones 2026. Foto: Composición LR.
Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez definirán el pase a segunda vuelta en las Elecciones 2026. Foto: Composición LR.

El candidato de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, rechazó la realización de una eventual elección complementaria, pues considera que no tiene sustento jurídico y responde más a un “capricho de Renovación Popular” por desconocer el voto del “Perú profundo”.

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"Yo rechazo realmente esta denominada alternativa de elecciones complementarias, que es el capricho de Renovación Popular y que está precisamente su compadre de Fuerza Popular respaldando. Y no tiene ningún basamento legal, ningún criterio sustentado ni técnico ni nada, sino solamente la presión mediática, la presión política, que está precisamente afectando gravemente la institucionalidad democrática, el sistema electoral", dijo a la prensa.

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Añadió que la “gran mayoría de actas observadas” son de regiones donde su partido tiene mayoría de votos, por lo que no resulta una “sorpresa” que quieran desconocer la voluntad popular.

“Este conteo, intento de decir de Renovación Popular, nulidad en Cajamarca. Claro, porque son chotanos de Bambamarca, de Cajamarca, San Ignacio, Jaén", expresó.

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