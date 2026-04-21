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Política

Reportan en EE.UU acta virtual con partidos que no existen: ONPE responde que no afectó el conteo de votos

La institución aclaró que se trató de un acta usada en la capacitación y que se ingresó de forma involuntaria. Resaltó que ello no afecta al conteo de votos.

ONPE sobre acta virtual con partidos que no existen: "No afectó al conteo de votos"
ONPE sobre acta virtual con partidos que no existen: "No afectó al conteo de votos"

La ONPE se pronunció sobre un acta virtual registrada en New Jersey Institute of Technology (Estados Unidos) donde figuran partidos que no existen en el padrón electoral de este año.

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""No Olvides Nunca Respirar", "El Porvenir de los Peruanos" y "Jóvenes del Mañana", son algunos de los nombres que aparecen en el acta para la elección de senadores.

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En sus redes sociales oficiales, la institución aclaró que se trató de un error involuntario que no afecta el conteo de votos.

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"Podemos confirmar que el conteo de votos se hizo con el acta correcta enviada por el consulado tras el escrutinio. La imagen digitalizada corresponde a material de prueba... se publicó por error sin afectar el conteo de votos", escribieron.

Elecciones 2026: ONPE reporta 50 actas siniestradas y 30 extraviadas en distritos de Lima

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) reportó que actas correspondientes a 41 mesas de sufragio en distintos distritos de Lima fueron declaradas como siniestradas o extraviadas durante la etapa de procesamiento electoral. Las incidencias afectan diversas jurisdicciones y comprenden tanto elecciones presidenciales como de representación parlamentaria.

Las causas registradas van desde fallas técnicas en el Sistema de Tratamiento Automatizado de Escrutinio (STAE), abandono de alguno de miembros de mesa, dispositivos USB dañados o extraviados, hasta mesas en las que no se logró integrar correctamente la información al sistema oficial. En todos los casos, la documentación fue derivada a los Jurados Electorales Especiales (JEE), conforme a la normativa vigente, para su respectiva evaluación y resolución.

Entre los distritos con incidencias figuran Ancón, Ate, Jesús María, La Molina, La Victoria, Lima Cercado, Magdalena del Mar, Puente Piedra y San Miguel. En algunos casos se consignó expresamente la pérdida del material electoral, mientras que en otros se determinó que el acta debía ser declarada siniestrada por no existir respaldo digital válido para ninguna de las cinco elecciones desarrolladas durante la jornada electoral.

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