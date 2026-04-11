Elecciones iniciaron en el extranjero: Nueva Zelanda fue el primer país en abrir sus mesas de sufragio

Este sábado 11 de abril, a las 2.00 p. m. (hora peruana), los compatriotas residentes en Nueva Zelanda son los primeros en votar en estas elecciones generales. Debido a que este país tiene 17 horas de adelanto respecto al Perú, la jornada electoral en Oceanía comenzó mientras que en el territorio nacional aún es la tarde del sábado.

Para estas elecciones, el Consulado del Perú en Nueva Zelanda ha dispuesto dos sedes de votación. En Auckland, los votantes deberán acudir al Mövenpick Hotel Auckland, donde se instalarán las mesas correspondientes.

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Por otro lado, en la capital, Wellington, la jornada se llevará a cabo en la sede de la Embajada del Perú. Solo podrán participar aquellos peruanos que realizaron su cambio de domicilio en el DNI antes del cierre del padrón electoral, ocurrido en octubre pasado.

En el exterior, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ha informado que un total de 1.210.813 peruanos están habilitados para sufragar en el exterior. Esta cifra representa aproximadamente el 4,4% del padrón electoral nacional, según el JNE. América sigue siendo el continente con mayor concentración de votantes, seguido por Europa y Asia.

Los peruanos fuera del país no solo votan por el próximo presidente. Al contar con un distrito electoral propio, elegirán de forma exclusiva a un senador y dos diputados. Estos tres legisladores representarán directamente a la comunidad de peruanos en el extranjero.

La Cancillería y la ONPE han recordado a los ciudadanos que, para estas elecciones de 2026, el voto se realizará de manera presencial mediante la cédula física. Por ello, es indispensable contar con DNI original y vigente al momento de acercarse a las urnas en los consulados y locales designados.

Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores anunció que por razones de seguridad y dificultades logísticas, el 12 de abril no se podrá realizar el proceso electoral en Venezuela, Irán, Israel, Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Jordania, y Líbano.