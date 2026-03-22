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Política

ONPE entregó a la Cancillería el material que se usará para que voten más de un millón de peruanos en el exterior

Este cargamento incluye cédulas, actas, ánforas y más documentos que servirán para la habilitación de 2,497 mesas de sufragio distribuidas en 114 oficinas consulares a nivel global.

Solo los países del Golfo no recibirán el material electoral debido a la crisis de la guerra en Medio Oriente.
Solo los países del Golfo no recibirán el material electoral debido a la crisis de la guerra en Medio Oriente. | Foto: ONPE

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) hizo entrega oficial al Ministerio de Relaciones Exteriores de las 33 toneladas de material electoral destinadas a los comicios generales del próximo 12 de abril. Este cargamento permitirá que 1,192,247 peruanos residentes en el extranjero ejerzan su derecho al voto en las 114 oficinas consulares distribuidas globalmente.

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Tres camiones, monitoreados en tiempo real mediante tecnología GPS y custodiados por la Policía Nacional del Perú (PNP), garantizaron la movilización de los documentos. El material electoral será distribuido a las 2,497 mesas de sufragio habilitadas en el exterior.

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Cancillería recibió material electoral para los peruanos en el exterior

Los materiales que serán enviados son cédulas de sufragio, actas electorales, ánforas, cabinas, la lista y la relación de electores de cada mesa; los carteles de candidatos, útiles y otros archivos para los miembros de mesa. El traslado se realizó desde el almacén de la ONPE en Lurín hasta la sede de la Cancillería bajo estrictas medidas de vigilancia.

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“A lo largo de los últimos meses, hemos coordinado con la Cancillería de manera muy estrecha, lo que también nos permitirá contar con escáners en las ciudades más importantes. Así podremos presentarle a la ciudadanía resultados electorales más rápidos”, sentenció Piero Corvetto, jefe del organismo electoral.

Por su parte, el canciller Hugo de Zela reafirmó el compromiso del cuerpo diplomático para asegurar una jornada "impecable" en el exterior, reconociendo la eficiencia de la ONPE en el cumplimiento de los cronogramas establecidos. Con la salida de este material hacia los diversos continentes, el sistema electoral peruano entra en su fase final de preparación para las elecciones 2026.

El material electoral destinado al territorio nacional también se encuentra en la última etapa de ensamblaje y su despliegue oficial hacia las diversas regiones del país está programado para iniciar este sábado 28 de marzo.

Restricción de votaciones en Medio Oriente por seguridad

A pesar del despliegue, el organismo electoral confirmó que, por razones de seguridad derivadas de conflictos y situaciones de inestabilidad, los connacionales residentes en Venezuela, Irán, Israel, Líbano, Jordania, Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos y Catar no podrán sufragar en esta oportunidad.

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