Roberto Sánchez pasa a Jorge Nieto y se acerca a López Aliaga, según resultados de ONPE al 84%

Roberto Sánchez pasa a Jorge Nieto y se acerca a López Aliaga, según resultados de ONPE al 84%

El conteo de la ONPE al 84% presenta a Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga en el primer y segundo lugar, respectivamente. Les sigue Roberto Sánchez con 11.394% tras superar a Jorge Nieto, quien se quedó cuarto con 11.380%

La lideresa fujimorista asegura su pase a segunda vuelta y tiene una ventaja significativa sobre los demás candidatos al tener 16.8%. Le sigue López Aliaga con 12.2%.

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El incremento de votos de Roberto Sánchez, según el conteo de la ONPE

En la noche del 12 de abril, la ONPE empezó a publicar el resultado electoral según el número de actas procesadas.

Al 23%, Fujimori se ubicaba en el primer lugar seguida por López Aliaga, Jorge Nieto, Ricardo Belmont y Carlos Álvarez. Sánchez figuraba en sexto lugar por encima de Alfonso López Chau.

Una hora después, al 30%, López Aliaga estaba primero con 18% y Fujimori, segunda con 17%. Les seguía Jorge Nieto con 14%. En cuarto lugar se ubicaba el candidato Ricardo Belmont del partido OBRAS con 9%. En quinto y sexto lugar, estaban Carlos Álvarez (8%) y López Chau (7%), respectivamente. Sánchez había sido desplazado a la séptima posición.

El escenario no fue diferente la mañana del lunes 13 al 55% de actas procesadas. El liderazgo del primer lugar se disputaba entre la representante de Fuerza Popular y el candidato de Renovación Popular. Aunque la primera ya empezaba a tomar ventaja sobre los demás.

Nieto se acercaba a López Aliaga, quien al ver que su segundo lugar no era seguro empezó a insistir con que hubo fraude electoral, algo que ya había mencionado el día de las votaciones cuando hubo fallas y demoras en la entrega del material electoral de la ONPE.

El candidato de Juntos por el Perú se estancaba en el sexto lugar, un resultado que cambió para el martes 14.

A dos días de las elecciones, la ONPE ya registraba resultados al 75%. Sánchez inició su carrera hacia posiciones más altas. Superó a Álvarez y Belmont. Mientras que Fujimori tomaba más distancia, López Aliaga, Jorge Nieto y Sánchez entraron en una pugna por el segundo lugar al tener porcentajes bastante cercanos.







