San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac mantienen las prohibiciones electorales hasta el lunes 13 de abril: ¿cuáles son?
En 15 centros de votación ubicados en estos 3 distritos limeños no se pudieron instalar las mesas de sufragio, por lo que la votación se extendió hasta las 6.00 p.m. del lunes.
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Los distritos de San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacámac, ubicados en Lima, mantienen las prohibiciones electorales debido a que en algunos centros se ha extendido la votación hasta las 6 de la tarde del lunes 13 de abril.
Por las fallas y demora en la instalación de las mesas de sufragio, no pudieron funcionar 211 mesas en 15 locales de votación ubicados en estos distritos: San Juan de Miraflores (3), Lurín (7) y Pachacamac (5).
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Estas son las prohibiciones electorales
Toda propaganda política, ya sea por medios impresos, radiales, televisivos o en espacios públicos, queda suspendida hasta el cierre de la jornada electoral. La violación de esta disposición también está penada con cárcel, en caso de reincidencia o gravedad de la infracción.
la ley seca, que inicia el sábado 11 a las 8:00 a.m. y se extiende hasta el lunes 13 a la misma hora: la venta y consumo de bebidas alcohólicas durante este periodo está prohibida y su incumplimiento puede derivar en multas y hasta seis meses de prisión para los responsables.