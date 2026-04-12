Resultados Elecciones 2026 en Ica: senadores y diputados electos HOY, domingo 12 de abril
Consulta aquí los resultados de las Elecciones 2026 en ICA y descubre quiénes ocuparán los cargos de senador y diputado, según boca de urna y el conteo oficial de la ONPE.
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Las Elecciones Generales 2026 en Perú marcan el regreso de la bicameralidad en el país. De esta manera, los ciudadanos eligen a sus representantes al Senado y a la Cámara de Diputados. La región de Ica tendrá sus representantes, por lo que a continuación te presentamos toda la información sobre los resultados oficiales.
Resultados de las Elecciones 2026 en Ica: conoce quiénes fueron electos senadores y diputados
La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) tiene previsto publicar los primeros resultados oficiales de las Elecciones Generales 2026 a partir de las 5.00 p. m. del domingo 12 de abril.
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Entrevista Candidatos Presidenciales 2026
Los resultados se irán actualizando progresivamente en su página web y conforme avance el procesamiento de actas a nivel nacional. En esta nota, podrás revisar la lista de los postulantes que resulten electos.
Candidatos al Senado por Ica en las Elecciones 2026
Conoce quiénes postulan al Senado por Ica en los próximos comicios:
Ahora Nación
Luis Miguel Romero Goytendia (1), Filida Cáceres López (2).
Venceremos
Orlando Martín Arias Magallanes (1), Bertha Esther Pujadas Sihuincha (2).
Alianza para el Progreso (APP)
José Luis Elías Ávalos (1), María Consuelo Espino Páucar (2).
Avanza País - Partido de Integración Social
Alfonso Julián Dávila Valenzuela (1)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
Manuel Rivera Mendoza (1), Rosa Luz Mendoza Rojas (2).
Fuerza Popular
Rafael Gustavo Yamashiro Oré (1), Norma Luisa Flores Herrera (2).
Fuerza y Libertad
Olinda Velarde Huarcaya (1), Marcos Antonio Corrales Gonzáles (2).
Juntos por el Perú
Víctor Lorenzo Camasca Zapata (1), Julia Ysabel Vega Cabrera (2).
Libertad Popular
José Luis Torres Tasayco (1).
Partido Aprista Peruano
Jorge Javier Chávez Mendoza (1), Roxana Lisseth Soto Arteaga (2).
Partido Cívico Obras
Luis Bernardo Córdova Cahua (1), María Esther Seminario García (2).
Partido del Buen Gobierno
Félix Antonio Cabrera Ramírez (1), Ena Marlene Ortiz Vergara (2).
Partido Demócrata Unido Perú
Luis Santiago Solari Oliva
Partido Demócrata Verde
Carlos Adolfo Huerta Escate (1), Roxana Cecilia Ochante Herrera (2).
Partido Democrático Federal
Juan Enrique Canales Carbajo (1), Deysa Luz Alarcón Alarcón (2)
Partido Democrático Somos Perú
Manuel Israel Hernández García (1), María del Carmen Palomino Huaroto (2)
Partido Frente de la Esperanza 2021
Emiliano Eleodoro Valdelomar Castro (1), Josefina Doris Sandoval Pevez (2)
Partido Morado
Omar Morales Rojas (1), Gladys Soledad Mallma Calderón (2)
Partido País para Todos
José Cirilo Flores Quille (1), Lidia Nieves Figueroa Giraldo (2).
Partido Político Cooperación Popular
Víctor Irrazábal Ccahuana (1), Margarita Luz Mitacc Bendezú (2)
Partido Político Integridad Democrática
Daniel Martínez Melchor (1), Carmen Rosa Gonzáles Ochoa (2)
Partido Político Nacional Perú Libre
Fermín Eleodoro Cáceres Bellido (1), Emilia Rosmery Bendezú Gavilán (2).
Partido Perú Acción
Percy Valerio Acuña Román (1), Lisette Magnolia Tubilla Vargas (2).
Partido Político Perú Primero
Francisco Guillermo Carmona Pizarro (1), Victoria Carmela Uribe Sandiga (2)
Partido Político PRIN
Eduardo Antonio Yarasca Pariona (1), Rosario Yovana Toledo Miranda (2)
Perú Moderno
Ruth Mery Ponce Ortiz (1), Óscar Javier Vilcamiza Manrique (2).
Podemos Perú
Néstor Núñez Román (1)
Primero La Gente
Carlos Nino Silva Flores (1), Maritza del Carmen Reyes Torres (2)
Progresemos
Martha Gloria Cuba Ríos (2)
Renovación Popular
Cecilia Teresa Anyosa Ormeño (1), Carlos Alberto Mesías Zárate (2).
Salvemos al Perú
Víctor Alejandro Felipa Huamán (1), Eliane Clendy Muñoz Casanova (2).
Un camino diferente
Alfredo Carrasco Cárdenas (1), Olga Bertha Gonzáles Muñoz (2)
Unidad Nacional
Hilda Mercedes Supo Oré (1), Gerardo Felipe Morón Morón (2).
Candidatos a Diputados por Ica en las Elecciones 2026
Aquí puedes revisar quiénes postulan a Diputados por Ica en los comicios de 2026:
Ahora Nación
Alejandro Pascual Arce Marcovich (1), Ersy Marllorie Gómez Cabrera (2), Segundo Alejandro Guerrero Tejada (3).
Alianza Electoral Venceremos
Édgar Alberto Valle Tataje (1), Rosario Susana Crispin Neira (2), Pablo Romelio Escriba Oré (3), Saira Victoria Yauricasa Noa (4)
Alianza para el Progreso (APP)
Luis Alberto Castro Makabe (1), Rosa Milagritos Aldaz Zamora (2), Carlos Leandro Barahona Melgar (3), Marilyn Giannina Iglesias Navarrete (4)
Avanza País - Partido de Integración Social
Karina Inés Basurto Araujo (1), Óscar Javier Rengifo Bernaola (2), Tiara Taniuska Tahití Briceño Rodríguez (3), Mijail Edmundo García Domínguez (4)
Frente Popular Agrícola Fía del Perú (FREPAP)
Rosario María Ramos Canales de Huacalsayco (1), Graviel Narcizo Tineo Jauregue (2), Rosa Maribel Herrera Magallanes (3), Luis Pineda Mauricio (4)
Fuerza Popular
Carlos Alberto Zegarra Sánchez (1), María Rossana Vera Pariona (2), César Antonio Segura Izquierdo (3), Yuliana Melchorita Zevallos Quijaite (4)
Fuerza y Libertad
Carlos Persi Oliva Napa (1), Isabel Luisa Laynes Gamboa (2), Jhon Santiago Villacorta (3), Anahí Díaz Villagaray (4)
Juntos por el Perú
Américo Jiménez Rodríguez (1), Jenny Arsenia Condori Tampi (2), Pablo Castilla Pachas (3), Blanca Fabiola Vara Tacas (4)
Libertad Popular
Gladyz Mariela Escajadillo Escalante (1), Ayrton Daniel Salvatierra Tasayco (2), Ana Claudia Espinoza Huallanca (3), Jesús Alexander Córdova Napanga (4)
Partido Aprista Peruano
Belén Ysabel García Mendoza (1), Marco Antonio Rondón Robles (2), Kelly Alexis Quispe Escalante (3), Leoncio Martín Iglesias Vásquez (4)
Partido Cívico Obras
José Ricardo Yataco Torrealva (1), Luz María Rodríguez Anicama (2), Juan Alejandro Saravia Mendoza (3), Luz Amparo Rebatta Ascona (4)
Partido del Buen Gobierno
Lila Marianela Prado Vallejos (1), Ulises Pablo Mendieta Quispe (2), Dorabeth Valentina Rocha Cabrera (3), Edwin Ramírez Villagaray (4)
Partido Demócrata Unido Perú
Víctor Chaparro Reyes (1), Viviana Vargas Gutiérrez (2), Jheyner Mozombite Ríos (3)
Partido Demócrata Verde
Jenny Luz Karim Huamaní Bendezú (1), Carlos Enrique Hernández Espinoza (2), Grave Kiara Chacaltana Acosta (3), Jean Pierre Hernández Arenas (4)
Partido Democrático Federal
Luis Rubén Torres Maldonado (1), Elva Beatriz Mejía Jipalla (2), Julio César Vera Lengua (3), Ana Rebeca Alarcón Alarcón (4)
Partido Democrático Somos Perú
Mario Francisco Bonifaz Hernández (1), Patricia Paulina Huarancca Contreras (2), Herbert Martínez García (3), Romina Luisa Tataje Gallegos (4)
Partido Frente de la Esperanza 2021
Juan Carlos Balza Matta (1), Orlando Desiderio Rojas Hilario (3), Antuanet del Pilar Silva Cueto (4)
Partido Morado
Consuelo Jacqueline Muñoz Legua (1), Rómulo Eduardo Coello Gómez (2), Jaime Enrique Lavarello Vásquez (4)
Partido País para Todos
Pedro Ramón Pérez Bernahola (1), Gladys Victoria Tapia Medina (2), Jhonal Víctor Vila Cárdenas (3), Giselle Ángela Andrade Oré (4)
Partido Patriótico del Perú
José William Cuba Córdova (1), Flor de María Aguirre Hurtado (2), Luis Alberto Gutiérrez Sánchez (3), Sonia Sairitupac Palomino (4)
Partido Político Cooperación Popular
Juana Isabel Trujillo Colán (1), Pierre Alexander Rodas Borja (2), María Victoria Gavilán Bendezú (3), Alfredo Mariano Santiago Jaramillo (4)
Partido Político Integridad Democrática
Víctor Eugenio Gala Mendoza (1), Carmen Rosa Anicama Allauja (2), Jann Carlo Tapia Grazziani (3), Lady Susan Medina Sotelo (4)
Partido Político Nacional Perú Libre
Alberto Gabriel Lima Cusipuma (1), Esther Sánchez Espinoza (2), Eber Tornero Andia (3), María Ynes Fernández Arteaga (4)
Partido Político Perú Acción
César Augusto Tasayco Saravia (1), Beatriz Corina La Torre Morón (2), José Julio Junchaya Huayanca (3)
Partido Político Perú Primero
Rosa Mariela Palomino Huachua (1), Helmuth Alberto Mujica Catacora (2), Walter Naraza Mercado (3)
Partido Político PRIN
Manuel Meléndez Valdera (1), Diana Mabel Fernández García (2), Carlos Antonio Gálvez de la Peña (3), Jashmina Melchorita Cabrera Espino (4)
Partido SíCreo
Alejandra Morón Falconi (1), Domingo Clemente Inga (2), Sandra Oscco Huamán (3), Luis Ángel Vilcamiza Laura (4)
Perú Moderno
Andrés Carlos Flores Ponce (2), María de Jesús Stefanie Salvador Ponce (3)
Podemos Perú
Loreny Medaly Huamán Huayta (1), Romualdo César Wong Chávez (2), Joselyn Melissa Chacaltana Jiménez (3), César Augusto Tasayco Vásquez (4)
Primero La Gente
Giovanna Rocío Pizarro Osorio (1), Mariano Ismael Nacimiento Lengua (2), Karina del Pilar Ugaz Alania (3)
Progresemos
Eduardo Enrique Ojeda Dávila (1), Giorgetta Ernestina Aguilar Centurión (2), Edwin Manchego Meza (3), Rosa Luz Quicaño Pariona (4)
Renovación Popular
Mady Verónica Yonz Núñez (1), Ricardo Enrique Guillén Balbín (2), Erika Magnolia Hernández Navarrete (3), Milton Navarro Guillén (4)
Salvemos al Perú
Emilio Elmer Suna Apaza (1), Gloria Leonor de la Borda Figari (2), Ignacio Heraclio Martínez Puma (3)
Un camino diferente
- Katherine del Rosario Matta Ormeño (1), Claudio Jara Alberto (2), Fiorella Claudia Berrocal Donayre (3), Severiano Javier Bravo Rodríguez (4)
Unidad Nacional
José Luis Tordoya Cabezas (1), Lor Liliana Payat Arteaga (2), Miguel Edmundo Mendiola López (3), Melody Janidt Núñez Morales (4)