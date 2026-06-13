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Luciana Fuster orgullosa por Natalie Vértiz y más peruanas en casting de Victoria's Secret: "Triunfando y luchando por sus sueños"

La participación de modelos peruanas en el casting de Victoria’s Secret 2026 genera gran expectativa en la moda. Luciana Fuster celebra la presencia de sus compatriotas en este evento internacional.

Alessia Rovegno y Alexandra Morillo también participaron en casting de Victoria's Secret 2026 junto con Luciana Fuster y Natalie Vértiz.
Alessia Rovegno y Alexandra Morillo también participaron en casting de Victoria's Secret 2026 junto con Luciana Fuster y Natalie Vértiz. | Foto: composición LR/Instagram
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La presencia de modelos peruanas en el casting de Victoria’s Secret en 2026 ha despertado entusiasmo en la industria de la moda nacional. Luciana Fuster, quien ya conoce triunfos internacionales tras ganar el Miss Grand International 2026, compartió su orgullo por Natalie Vértiz, Alessia Rovegno y Alexandra Morillo, quienes también participaron en las audiciones de la reconocida marca estadounidense.

El proceso, que se desarrolló en distintas ciudades de Estados Unidos, reunió a miles de aspirantes. Para Fuster, lo más valioso fue ver a compatriotas en un escenario tan competitivo, reflejo de la diversidad, el talento y la tenacidad que caracterizan a las representantes peruanas.

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Luciana Fuster feliz por ver a otras peruanas en casting de Victoria’s Secret

“Fueron cuatro castings en cuatro ciudades. Empezó en Los Ángeles. luego en Miami, que fue al que yo fui, también Natalie. Luego en Houston y terminó en Chicago, me parece”, relató la modelo de 27 años, quien destacó la exigencia del proceso.

Fuster subrayó la importancia de la esencia propia de cada participante y del respaldo que reciben del público. “Agradecer a toda la gente que me apoya. Igual todas las demás chicas. Cada una tiene lo suyo, cada una tiene su espíritu, cada una tiene su esencia. Yo creo que eso es lo importante”, afirmó.

La exconcursante de ‘Esto es guerra’ resaltó que la participación de varias compatriotas es motivo de orgullo colectivo. “Cuatro peruanas en total. Yo me imaginé, cuando vi la postulación, en todas las que podían ir al casting, que iban a ser Natalie (Vértiz), Alessia (Rovegno)… pensé que Janick (Maceta) también iba a ir y, bueno, Ale Morillo también. Así que, feliz. Mujeres exitosas. Ver a peruanas triunfando y luchando por sus sueños al igual que yo es algo maravilloso”, expresó con emoción.

Aunque el resultado del casting aún es incierto, Fuster se mostró agradecida por la oportunidad y consciente de que el solo hecho de haber llegado hasta esa instancia ya representa un logro. “Es un casting en el que no se sabe. Está incierto, hay que esperar a ver qué pasa, yo no doy nada por sentado, pero contenta de haber tenido esa oportunidad… feliz y agradecida”, sentenció.

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