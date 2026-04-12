Marisol Pérez Tello marca distancia con el fujimorismo en la segunda vuelta: "Claramente no apoyaré a Keiko Fujimori"

Marisol Pérez Tello no quedó entre los primeros lugares, según el boca de urna de las encuestadoras | Foto: composición LR.

Marisol Pérez Tello no quedó entre los primeros lugares, según el boca de urna de las encuestadoras | Foto: composición LR.

Marisol Pérez Tello, candidata presidencial por Primero la Gente, se pronunció tras conocerse el flash electoral de las principales encuestadoras del país. La también exministra señaló que, en una eventual segunda vuelta, hay una candidata a la que no apoyaría de ninguna manera: Keiko Fujimori, representante del fujimorismo.

“Claramente no apoyaré a Keiko Fujimori. Todavía estamos terminando el proceso y hay tres o cuatro personas que pueden estar en la segunda vuelta. No es una decisión solo mía, sino del partido. Esperemos que pase un demócrata. He visto algunos números que me dan esa tranquilidad”.

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El mensaje de Pérez Tello llega luego de que una de las principales críticas en su contra fuera su apoyo a Fujimori en 2021, cuando pasó a segunda vuelta con Pedro Castillo. La candidata señaló que no espera estar en la segunda vuelta, pero que mantiene la expectativa de superar la valla electoral.

“Claramente no estoy en la segunda vuelta. Puede haber sorpresas. No descarto que pasemos la valla y tengamos un número sólido de senadores y diputados. Que la boca de urna se equivoque así sería raro. Yo asumo que en segunda vuelta estará la señora Keiko con alguien más y espero que ese alguien más sea un demócrata”.

Marisol Pérez Tello no figura en los primeros puestos del flash electoral

La candidata de Primero la Gente no figura entre los primeros lugares de los flashes electorales elaborados por Ipsos y Datum. Pérez Tello logró incrementar sus apoyos tras el debate presidencial; sin embargo, no alcanzó porcentajes que le permitan disputar un pase a la segunda vuelta.

El flash electoral de Datum arrojó sus primeros resultados. Según lo reportado, Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, lidera con 16,5% de los votos. Le siguen Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12,8% y Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno) con 11,6%.

Ipsos también difundió su flash electoral de las Elecciones Generales. El primer lugar lo ocupa Fujimori con 16,6%, seguida por sus contrincantes Roberto Sánchez (Juntos por el Perú), con 12,1%, y Ricardo Belmont (Cívico Obras), con 11,8%.