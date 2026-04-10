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Política

Elecciones 2026: lanzan aplicativo para promover la transparencia de los resultados electorales

A través de VotoLibre, los ciudadanos acreditados podrán registrar los resultados de sus mesas. Mediante el uso de IA y la red de seguridad del BID, esta iniciativa busca fortalecer la confianza en el proceso.

Elecciones 2026: lanzan aplicativo para promover la transparencia de los resultados electorales
Elecciones 2026: lanzan aplicativo para promover la transparencia de los resultados electorales

Para fortalecer la transparencia y la confianza en las elecciones generales, la plataforma VotoLibre ha creado un sistema de vigilancia ciudadana que permite registrar las actas electorales durante la jornada de votación. A través de una aplicación, este proyecto permite capturar las actas de escrutinio apenas termina el conteo de votos, utilizando tecnología avanzada. El objetivo de la iniciativa es que la jornada electoral cuente con una verificación de respaldo para fortalecer la legitimidad del proceso.

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Sebastian Berquet, fundador de VotoLibre, explicó que la idea nació para combatir la desconfianza en los comicios. 'Debido a la poca confianza de la ciudadanía en el proceso electoral, pensamos en cómo podríamos hacer algo para transparentar este proceso. Y es ahí donde nace VotoLibre hace ya más de dos años', comentó. La plataforma funciona como una herramienta de supervisión digital que promueve la veracidad de los resultados a través de la lectura de actas de escrutinio que se registran en cada mesa.

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Para asegurar la validez legal de la información, el sistema permite que los usuarios autorizados capturen fotografías de las actas utilizando sus celulares. Según Berquet, se requiere estar físicamente en la mesa durante el escrutinio. 'Para poder aplicar o usar el aplicativo después del conteo de votos, tienes que definitivamente estar dentro de la mesa. Tienes que ser un miembro, o parte de la ONPE, parte del JNE, o personero'.

El proceso es directo y utiliza herramientas digitales para proteger la información durante toda la jornada. Lo que caracteriza a esta vigilancia es la implementación de la tecnología Blockchain. Según explicó Berquet a este diario, las imágenes cuentan con un 'sello de autenticidad' que nadie puede manipular al ser almacenadas en el sistema. 'Cada cambio que yo haga en la información tiene que ser confirmado por cientos de diferentes nodos de procesamiento que están en la red del Banco Interamericano de Desarrollo, por lo que es mucho más seguro'.

Por otro lado, la inteligencia artificial se encarga de leer los resultados del acta de forma automática. Aunque Berquet señala que existe un margen de error inicial cercano al 20% debido a la escritura, el sistema permite que otros usuarios contrasten la foto con los datos para corregir cualquier inconsistencia. 'Hacemos varios cruces para poder comprobar que es el acta real', afirmó el fundador.

VotoLibre es una iniciativa que tiene como meta publicar un conteo abierto para todos. 'Estamos convocando a la ciudadanía a que se involucre (...) para disminuir la narrativa del fraude', concluyó Berquet.

Antecedentes en Honduras y respaldo del BID

La efectividad de esta tecnología ya ha sido puesta a prueba a nivel internacional. Durante el año 2025, la plataforma procesó las actas en los centros de votación de Honduras para realizar un conteo. 'Llegamos desde nuestra plataforma a un 97% de actas capturadas y procesadas (..) hemos tenido una excelente prueba y muy buenos resultados', destacó Berquet.

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