Es falso que se haya ordenado la captura inmediata de Fernando Rospigliosi por difamación en contra de Delia Espinoza

LO FALSO:

Se dictó orden de captura inmediata a nivel nacional contra Fernando Rospigliosi.

LO VERDADERO:

Poder Judicial condenó al congresista a 9 meses de prisión suspendida por difamación agravada contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza.

Imagen que acompaña al post viral en el que se ve al parlamentario detenido fue generada con IA.

En Facebook se ha viralizado una publicación que señala que el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, recibió una orden de captura inmediata a nivel nacional tras ser acusado de difamar a la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. Sin embargo, esta información es falsa: el Poder Judicial en realidad emitió el 7 de abril una condena de 9 meses de prisión suspendida contra el parlamentario, así como el pago de una reparación civil. Hasta el momento, el post ha alcanzado 3.900 reacciones, más de 1.000 comentarios y más de 300 compartidos.

Interacción del post más viral en Facebook. Foto: Facebook

Inicio del proceso judicial contra el parlamentario

El origen del caso se remonta al 7 de julio de 2025, cuando Rospigliosi, congresista de Fuerza Popular, publicó en la red social X (antes Twitter) una serie de afirmaciones en las que calificaba a Espinoza como "aliada del terrorismo y de las economías ilegales". Estas declaraciones motivaron que la magistrada presentara una querella por difamación agravada, lo que dio inicio a un proceso penal que avanzó durante los meses siguientes conforme a los procedimientos establecidos por la ley.

El tuit que causó la denuncia contra el presidente del Congreso. Foto: X

El caso fue admitido a trámite el 29 de enero de 2026, tras lo cual se programó el inicio del juicio oral para el 3 de marzo del mismo año. Previamente, ambas partes participaron en una etapa de conciliación que no prosperó, lo que permitió que el proceso continuara hacia la fase de juzgamiento.

En el transcurso de las audiencias, la defensa legal de Espinoza solicitó la pena privativa de libertad efectiva, así como el pago de una reparación civil. Por su parte, el legislador sostuvo que sus declaraciones constituían opiniones emitidas en el contexto del debate público. Asimismo, se incorporaron al proceso nuevas expresiones, al considerarse que formaban parte de una conducta reiterada, lo que contribuyó a reforzar la acusación.

Corte Suprema condena a Rospigliosi

Finalmente, el Juzgado Unipersonal de la Corte Suprema, presidido por la jueza Norma Carbajal, condenó a Fernando Rospigliosi a 9 meses de prisión suspendida, tras hallarlo responsable del delito de difamación agravada en contra de Delia Espinoza. Además, se le impuso el pago de 100 días multa y una reparación civil de S/200.000.

"Si bien se trata de un tema interés público, por la calidad de funcionaria que ostentaba la querellante y la naturaleza de sus funciones, el derecho se ejerció de forma abusiva", señaló Carbajal al referirse a las expresiones difundidas por Rospigliosi.

Asimismo, el juzgado estableció, por el periodo de un año, una serie de reglas de conducta que el sentenciado deberá cumplir, entre ellas "no variar de domicilio ni ausentarse de la ciudad sin conocimiento ni autorización previa del juzgado".

Cabe precisar que la querella presentada por la exfuncionaria solicitaba la imposición de una pena de dos años y cuatro meses de prisión, además del pago de una multa de un millón de soles. Por su parte, el parlamentario criticó la sentencia en su contra y sostuvo que "tratan de silenciar toda crítica a la mafia caviar que controla el sistema judicial"

Pronunciamiento del congresista tras condena. Foto: X

Ilustración viral fue generada con inteligencia artificial

El equipo de Verificador de LR analizó la imagen que acompaña al post viral a través de SynthID, una herramienta desarrollada por Google que inserta marcas de agua digitales invisibles en contenidos generados por IA. Tras el análisis, dicho instrumento concluyó que "toda o una parte de esta imagen fue generada o editada con herramientas de inteligencia artificial de Google".

Por otra parte, se utilizó la plataforma Hive-Moderation, que ofrece la herramienta AI-Generated Content Detection, una herramienta que examina patrones de manipulación en imágenes y videos mediante algoritmos de reconocimiento facial y análisis de textura. Tras el análisis, el aplicativo determinó que el video presentaba un 100% de probabilidad de haber sido generado con IA.

Análisis realizado por Hive-Moderation. Foto: Hive-Moderation

Conclusión

Una publicación en Facebook afirma falsamente que Fernando Rospigliosi tiene una orden de captura a nivel nacional: en realidad, fue condenado a 9 meses de prisión suspendida por difamación contra la exfiscal de la Nación, Delia Espinoza. El caso se originó en julio de 2025 por declaraciones en X donde el congresista la calificó de "aliada del terrorismo", lo que motivó una querella. Tras un proceso judicial que incluyó conciliación fallida y juicio oral, el Poder Judicial lo halló culpable de difamación agravada. La sentencia incluye multa, reparación civil de S/200.000, así como reglas de conducta.

*Si deseas verificar la veracidad de una publicación en redes sociales, puedes solicitar a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.