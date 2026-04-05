Elecciones 2026: Ministerio Público desplegará más de 7.000 para prevenir delitos electorales el 12 de abril

El Ministerio Público desplegará más de 7.000 fiscales en las Elecciones Generales del 12 de abril con la finalidad de garantizar el desarrollo legal y transparente de los comicios electorales. La iniciativa forma parte de la campaña #EleccionesSinDelitos2026.

Esta medida será ejecutada por la Coordinación Nacional de las Fiscalías Especializadas en Prevención del Delito antes y durante la jornada electoral, con la finalidad de prevenir delitos electorales y proteger la voluntad popular. Estas funciones se realizarán en el marco del cumplimiento de su función de orientación a la ciudadanía y disuasión del delito.

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Más de 7.000 fiscales estarán desplegados a nivel nacional. Foto: Fiscalía

Antes de las elecciones, los fiscales llevarán a cabo acciones preventivas en coordinación con la Policía Nacional del Perú y otras autoridades competentes, con el propósito de advertir y prevenir delitos como la compra de votos, la presión sobre los electores, la suplantación de identidad, la alteración del proceso electoral, la propaganda irregular y la falsificación de documentos.

Asimismo, durante los comicios, los representantes de la institución acudirán a los locales de votación a nivel nacional y supervisarán el desarrollo del proceso electoral. Además, actuarán de manera inmediata ante cualquier hecho que pueda vulnerar o afectar el desarrollo de los comicios o del voto popular.

De igual forma, se realizará una vigilancia constante en las inmediaciones de los locales de votación, mediante operativos coordinados destinados a evitar la compra de votos, la venta de bebidas alcohólicas fuera del horario autorizado y otras acciones que puedan afectar el normal desarrollo de la jornada electoral.

Elecciones 2026: más de 50.000 policías resguardarán los comicios del 12 de abril

El comandante general de la PNP, Óscar Arriola, indicó que el día de los comicios electorales brindarán seguridad a 12 mil locales de votación.

Luego de una serie de coordinaciones con la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Arriola precisó que 56.000 policías a nivel nacional serán distribuidos en los locales. En esa misma línea, afirmó que se "está garantizando que ellos también puedan votar" por lo que habrá dos turnos de trabajo para las fuerzas del orden.

"El servicio se partirá en dos al mediodía: el efectivo que está de servicio hasta las 12.00 m., sale de ahí y tiene cuatro horas para ir a votar. Y, los que entran a las 12 m. tienen desde las 8:00 a. m. para ir a votar", detalló.