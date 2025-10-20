La democracia del caos, por Mesías Guevara

La política peruana se comporta como un sistema caótico: pequeñas chispas incendian la pradera, las interacciones son impredecibles y el sistema está atrapado en un ciclo recurrente de crisis. La debilidad institucional, la fragmentación y la polarización son las "condiciones iniciales" que perpetúan este estado.

Para entenderlo, podemos recurrir a la teoría del caos, que estudia sistemas dinámicos altamente sensibles a sus condiciones iniciales y que operan con patrones recurrentes dentro de la imprevisibilidad. Una declaración controversial, una denuncia de corrupción o una grabación filtrada actúan como esas "condiciones iniciales" que desencadenan una reacción en cadena imparable.

La política peruana es un sistema no lineal. La interacción entre un Ejecutivo debilitado, un Congreso fragmentado, partidos efímeros y una ciudadanía desconfiada es tan compleja que el desenlace de cualquier conflicto se vuelve imposible de predecir.

El atractor principal es el ciclo de inestabilidad. Este patrón se repite una y otra vez: un gobierno es elegido como "el mal menor", surgen conflictos inmediatos con un Congreso fragmentado y obstruccionista, aparecen escándalos de corrupción o controversias, la crisis se intensifica, llevando a vacancias presidenciales, disolución del Congreso o protestas sociales. El mandato se trunca o se completa en medio de una ingobernabilidad extrema.

Sin instituciones fuertes que actúen como amortiguadores, cualquier conflicto se amplifica. El Congreso, en lugar de ser un espacio de diálogo, se ha convertido en una máquina de demolición de la institucionalidad, donde priman la lógica cortoplacista y los intereses subalternos, dificultando la formación de consensos mínimos hasta llegar a una fragmentación crónica.

Para salir de este círculo vicioso se requiere fortalecer las instituciones y construir consensos básicos. Sin embargo, la dinámica caótica hace que estos sean difíciles de alcanzar. Por ahora, el caos no es la excepción: es el estado natural.