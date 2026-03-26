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Política

Poder Judicial archiva investigación contra exministro Rubén Vargas por pase al retiro de altos mandos de la PNP

El exministro del Interior estaba incluido en un proceso junto al expresidente Francisco Sagasti y el también extitular del Mininter José Elice.

Poder Judicial archiva investigación contra exministro Rubén Vargas por pase al retiro de altos mandos de la PNP
Poder Judicial archiva investigación contra exministro Rubén Vargas por pase al retiro de altos mandos de la PNP

El juez supremo de la investigación preparatoria Juan Carlos Checkley ordenó el archivo la investigación preparatoria contra el exministro de Interior Rubén Vargas por el pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre de 2020. En el proceso también están incluidos el expresidente Francisco Sagasti y el también extitular del Interior José Elice.

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El juez Checkley determinó que la medida de disponer el pase al retiro de los 18 generales de la Policía se fue constitucional porque se enmarca en la normativa de la PNP.

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Checkley determinó: “La conducta atribuida a Vargas Céspedes resultaría atípica, pues el ejercicio de dicha atribución es constitucional y legalmente válida; en consecuencia, los hechos atribuidos (la decisión del pase al retiro) que la fiscalía tipifica como abuso de autoridad no se adecúa al referido tipo penal”

La decisión responde a un recurso de excepción de improcedencia de acción para lograr el archivo del presunto delito de abuso de autoridad presentado por la defensa legal de Vargas a fines del 2025.

Sobre el caso

El Ministerio Público abrió una investigación preparatoria después de que, en abril pasado, el Pleno del Congreso aprobara un proyecto de resolución legislativa que autorizaba el inicio de un proceso penal contra el expresidente Francisco Sagasti y sus exministros del Interior, Rubén Vargas y José Elice. La medida responde a un presunto delito de abuso de autoridad vinculado al pase al retiro de altos mandos de la Policía Nacional en noviembre de 2020.

Sin embargo, el Parlamento no logró reunir los votos necesarios para respaldar la propuesta que buscaba inhabilitar a Francisco Sagasti por un periodo de 10 años para ejercer cargos públicos, debido a una supuesta infracción constitucional relacionada con este mismo caso.

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