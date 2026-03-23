Caso Bustíos: Poder Judicial contradice fallo del Tribunal constitucional que dejó en libertad a Daniel Urresti

La Corte Penal Nacional del Poder Judicial (PJ) emitió una resolución que contradice el fallo del Tribunal Constitucional (TC), por el caso Hugo Bustíos, que dejó libre a Daniel Urresti, exministro del Interior. Según la institución, no es aplicable la Ley 32107, ya que las sentencias tienen calidad de cosa juzgada.

Según el documento, los fundamentos que sustentan la responsabilidad de Urresti en los hechos ocurridos en 1988 son irrevisables. Esto implica que ni el relato de los hechos ni la valoración de las pruebas presentadas durante el juicio pueden ser cuestionados o modificados por otra instancia judicial.

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Además, tiene el carácter de cosa juzgada, es decir, que la sentencia de 12 años que le dio el Poder Judicial en 2023 es inalterable y que no se pueden revisar otra vez los hechos y fundamentos de la condena.

Poder Judicial inabilitó pedido de Urresti. Foto: Carlos Rivera/ X

Poder Judicial no señaló una conclusión sobre el caso de Urresti

Como se recuerda, la defensa de Urresti había pedido al TC (20 de enero) y al PJ (29 de enero) que se le aplique la Ley 32107, que precisa que los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra anteriores al 1 de julio de 2002 no se puedan procesar ni sancionar.

La finalidad fue que se declare nula su condena por el asesinato del periodista Hugo Bustíos y quede en libertad, situación que fue declarada efectiva solo por el TC. Mientras que el Poder Judicial no había dado su fallo debido a que los jueces estaban de vacaciones.

La República contactó con Carlos Rivera Paz, coordinador y abogado del Instituto de Defensa Legal (IDL), quien señaló que el pedido de Urresti tanto al TC como al PJ es ilegal por hacer la misma solicitud en ambas instituciones. “Tú no puedes pedir en una instancia una cosa y te vas a otra instancia judicial y pides lo mismo. No puedes hacer eso”, indicó.

Asimismo, señaló que si bien el Poder Judicial se pronunció en contra del fallo del TC, no especificó cuáles serían los pasos siguientes del proceso legal de Urresti: ”Se queda como de mitad de camino, porque decide confrontar con el TC, pero no hace más”.

“El problema de la decisión de la Corte Penal Nacional es que es una resolución que formalmente es buenísima, pero que no tiene una conclusión. La conclusión de decir, las dos sentencias son vigentes, son cosa juzgada, los hechos y los fundamentos tienen una condición de hechos inmutables, y además se dice que inaplica la Ley 32107, la conclusión lógica de eso es que debería haber dicho: Urresti regresa a prisión”, agregó.

De esta manera, señaló que, desde IDL han solicitado una aclaración al Poder Judicial para que especifique lógica en la que se defina la situación de Urresti, quien actualmente se encuentra libre.

“Lamentablemente la Corte Penal Nacional no ha querido observar, decide confrontar formalmente con el tribunal constitucional, pero no hay ninguna conclusión lógica respecto de que el condenado al que se están refiriendo está en su casa”, sentenció.