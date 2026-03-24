Álvaro Paz de la Barra: "Puedo pedir perdón a la mamá de mi hijo Sofía Franco por esas palabras que dije en el 2021"
El candidato de Fe en el Perú inició el debate presidencial recordando la denuncia que interpuso contra Sofía Franco por violencia familiar.
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Álvaro Paz de la Barra aprovechó la oportunidad del debate presidencial para pedir perdón a su expareja, Sofía Franco, por la denuncia que interpuso por violencia familiar.
“Puedo pedir perdón públicamente a la mamá de mi hijo, Sofía Franco, por esas palabras que dije en 2021”, expresó Álvaro Paz de la Barra, quien luego continuó con su propuesta sobre seguridad ciudadana, asegurando que pacificará el país frente a la criminalidad en 180 días.
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El Perú está cansado de ese pacto mafioso. Vamos a pacificar al Perú en 100 días. En 180 días vamos a pacificar el país de la criminalidad y corrupción”, apuntó el candidato de Fe en el Perú.