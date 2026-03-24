Hijo de clonador de placas implica a su padre con asesinos de Andrea Vidal

Grave imputación. David More admitió haber clonado la placa de los criminales de Andrea Vidal, pero precisó que lo hizo a pedido de su padre, Santiago More. Foto: La República

Grave imputación. David More admitió haber clonado la placa de los criminales de Andrea Vidal, pero precisó que lo hizo a pedido de su padre, Santiago More. Foto: La República

David More Calderón, el sujeto que tramitó la placa clonada del vehículo que usaron los homicidas de la exasesora del Congreso, Andrea Vidal Gómez, confesó que fue su padre, el expolicía Santiago More Ríos, quien le pidió conseguir una matrícula para los criminales.

El domingo 15 de marzo, David More fue intervenido en la Panamericana Norte, a la salida de Piura, y su progenitor se entregó a la policía en Lima, el viernes 20 de marzo.

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Desde hacía dos meses padre e hijo se encontraban con orden de captura, luego que la División de Investigación de Homicidios los identificó como las personas que gestionaron la placa F9K-652. En el vehículo viajaban los delincuentes que vigilaban a Andrea Vidal cuando se encontraba con su novio Rodrigo Falcón Cortavarría en su casa de San Miguel, y luego la siguieron en el taxi que tomó con destino a su vivienda en La Victoria, hasta el cruce donde fue ultimada por tres sicarios.

Asesinos. El KIA con la placa F9K-652 que clonaron los More. Foto: difusión

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Confesión incriminatoria

“El negocio de las placas es un negocio de mi papá, no mío. Yo solo lo ayudé a sacarle un código de usuario para que pueda tramitar en la Cámara del Comercio de Piura la placa del vehículo investigado (de los homicidas)”, declaró David More ante los agentes de la División de Investigación de Homicidios, de acuerdo con fuentes de La República.

“Solo fue un favor que le hice a mi papá porque él no sabe ni siquiera agarrar un teclado de la computadora. Mi papá es un hombre de la tercera edad (tiene 62 años), que no sabe de tecnología”, manifestó como coartada David More.

Durante el interrogatorio, David More, ingeniero de sistemas de profesión, trató de deslindar cualquier responsabilidad que lo vinculara con el asesinato de Andrea Vidal y aseguró que no conocía a la víctima y mucho menos a su exnovio Rodrigo Falcón Cortavarría.

David More también indicó que la noche del 10 de diciembre de 2024, fecha de la ejecución de Andrea Vidal, se encontraba con su esposa y su pequeño hijo en la ciudad de Piura, donde reside con su familia.

Sin embargo, para los agentes de la División de Investigación de Homicidios, David More Calderón miente. No solo “ayudó” a su papá Santiago More con la clonación de una sola placa sino de otras 250 en la Cámara de Comercio de Piura, según los registros obtenidos por La República. Además, varias de las matrículas clonadas fueron usadas por organizaciones criminales para cometer robos y extorsiones.

“Está probado que padre e hijo son parte del aparato logístico de la banda criminal que ejecutó a Andrea Vidal y al chofer José Vargas Briceño”, precisaron las fuentes.

El domingo 22 de marzo, David More fue puesto a disposición ante la Primera Fiscalía Penal Corporativa de La Victoria, San Luis, Breña y Rímac, por el delito de falsificación de documentos y falsedad ideológica, y haber contribuido en la clonación de un vehículo que fue parte del crimen de Andrea Vidal.

Sin embargo, pese a las evidencias y graves imputaciones en su contra, el fiscal Jorge Vidalón Cabanillas decidió dejar en libertad a David More bajo la figura de comparecencia.

“Es lamentable que el fiscal no haya valorado el papel que cumplió David More Calderón en el homicidio de Andrea Vidal. Estamos hablando de un sujeto que no solo insertó datos falsos para sacar el duplicado de una placa, sino que facilitó una placa clonada a los criminales”, mencionaron las fuentes policiales.

Con la confesión de David More aumentan las posibilidades de que pronto se revele la identidad de los asesinos de Andrea Vidal, así como del instigador del crimen.