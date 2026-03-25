Candidatos coinciden en que el Congreso es responsable de la crisis actual

Candidatos coinciden en que el Congreso es responsable de la crisis actual

Un candidato al Senado montado en un caballo, pancartas, banderolas y música. Las horas previas a la segunda fecha de la primera semana de debate parecieron un carnaval. Ese buen entorno se duplicó en el debate presidencial que se desarrolló sin insultos ni ataques entre candidatos.

Los once aspirantes al sillón presidencial se centraron en brindar sus propuestas sobre seguridad ciudadana y lucha contra la corrupción.

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Como ya se había anunciado, el prófugo Vladimir Cerrón no asistió al evento por la orden de captura que recae en su contra, sin embargo, publicó su opinión y ataques contra los candidatos asistentes en X.

Reorganización de la Policía, del sistema de judicial y más cárceles

La primera parte del debate, sobre propuestas de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad, en mayor parte contó con medidas populistas y de ‘mano dura’. Además, todos señalaron al Congreso como el principal responsable de la actual crisis del país.

A su vez, un eje en común en todos los candidatos fue la reforma de la Policía Nacional del Perú (PNP) y el sistema de justicia, pues ambos espacios institucionales fueron mencionados como los que perpetúan la impunidad en el país.

También, una coincidencia fue la creación o reorganización de las cárceles y la expulsión de extranjeros ilegales.

El primer grupo estuvo conformado por Charlie Carrasco (Partido Demócrata Unido Perú), Álvaro Paz de la Barra (Fe en el Perú) y Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras).

Carrasco optó por una reorganización total del Estado, que incluye la eliminación de la bicameralidad y las leyes pro crimen; y fusión de ministerios. Para seguridad, propuso la expulsión de los extranjeros indocumentados en 48 horas, servicio militar obligatorio, empoderamiento de rondas campesinas y la construcción de cárceles productivas.

Para mejorar el sistema de transporte, el candidato del Partido Demócrata Unido Perú anunció la eliminación de la ATU y Sutran, medida que también fue mencionada por Ricardo Belmont.

Saliéndose del tema de seguridad ciudadana, Carrasco aseguró que en su gobierno se dará el nombramiento automático a los docentes y se duplicarán los salarios de los mismos.

En su turno, Álvaro Paz de la Barra decidió dirigir sus primeras palabras en el debate para disculparse con la madre de su hijo, la presentadora de televisión Sofía Franco, por “unas palabras” que dijo el 2021.

Después de ello, Paz de la Barra dijo que renunciaría al mandato constitucional y se dedicó a realizar promesas con plazos. “Vamos a pacificar al Perú en 100 días. En 180, vamos a pacificar el país de la criminalidad y corrupción”, expresó.

Además, provocó que uno de los moderadores le recordara las reglas porque mostró unas esposas cuando presentó su plan ‘Chapa tu corrupto’, que consiste en la recompensa ciudadana para denunciar a corruptos y juzgarlos sin doble instancia.

Ricardo Belmont se apoyó en su experiencia en la alcaldía de Lima. En diversas ocasiones resaltó que fue elegido dos veces seguidas (1990–1992 y 1993–1995). Además, mencionó que es el “candidato más viejo” y con eso ya ha ganado.

Sobre inseguridad, Belmont referenció una medida implementada durante su gestión en la MML y dijo que crearía los centros de auxilio rápido para prevenir el crimen.

La segunda terna estuvo conformada por Francisco Diez-Canseco (Perú Acción), Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y Armando Masse (Partido Democrático Federal).

Diez Canseco propuso la creación del Consejo Nacional de la Moral Pública para combatir la corrupción. Dicha institución será elegida por voto popular, lo que provocó que uno de los moderadores le preguntara si ello no generaría el mismo problema (al politizar la lucha contra la corrupción), pero el candidato no brindó una respuesta concreta.

A su turno, Fiorella Molinelli basó su discurso en no decir más “floro”. Mencionó que se dará cadena perpetua para los mineros ilegales y que la pena de muerte es “puro floro” cuando el Poder Judicial es “incapaz de agarrar a extorsionadores y deudores de alimentos”. Además, propuso la creación de cárceles con “alta tecnología y aislamiento de cabecillas”.

Armando Masse citó a Nayib Bukele y dijo que, al igual que él, se creará un sistema de recompensas por denuncias. “Un buen fajo de billetes despertará muchos datos. Yo mismo daría mi primer sueldo para recompensas”, anotó.

El tercer grupo estuvo conformado por George Forsyth (Somos Perú), Carlos Espá (SíCreo) y Carlos Jaico (Perú Moderno).

Forsyth, al igual que Belmont, mencionó varias veces su gestión como alcalde de La Victoria asegurando que él ha vivido la inseguridad y la ha derrocado. Presentó el plan ‘Barrio Seguro’

Carlos Espá optó por la construcción de 6 penales de máxima seguridad y la aplicación del servicio militar obligatorio con sueldo.

Por su parte, Carlos Jaico indicó que derogará las leyes pro-crimen y que reformará el Ministerio Público.

Los moderadores preguntaron sobre la contaminación ambiental, sin embargo, ninguno de los candidatos de este tercer grupo dijo una medida concreta.

Finalmente, ante la ausencia del prófugo Vladimir Cerrón, el último dúo estuvo conformado por Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Walter Chirinos (PRIN).

Roberto Sánchez también se sumó a la eliminación de leyes pro-crimen, reforma policial y, al igual que meses anteriores, mencionó que Pedro Castillo “está secuestrado”.

Quien también mencionó a Bukele fue Walter Chirinos. Anunció que lo acompañan Rogelio Rivas, ex ministro de Interior de Bukele, y Rocío Chávez, asesora principal de Vladimiro Montesinos, con quienes ha desarrollado su plan contra la criminalidad. Añadió que no se permitirán visitas en las cárceles.

Preguntas ciudadanas sin imprevistos

La ronda de preguntas ciudadanas transcurrió sin imprevistos al igual que todo el debate.

Charlie Carrasco mencionó que garantizará la educación gratuita, incluyendo la entrega de zapatos a los estudiantes.

Espá dijo de forma amigable y sin referencias directas que “se habían copiado” de su sistema de rendición de cuentas.

Lucha contra la corrupción

El último tema fue sobre ‘Integridad pública y lucha contra la corrupción’, que también transcurrió sin hechos anecdóticos o cruces de palabras entre los candidatos. En este apartado, una vez más, se mencionó la reforma de las principales instituciones y auditoría de obras emblemáticas.

Solo hubo una mención de Francisco Diez-Canseco quien dijo al exalcalde de La Victoria que debería dar medidas concretas.