Debate presidencial: las pullas entre 'Popy' Olivera, Acuña, Carlos Álvarez, Lescano, López Chau y López Aliaga

El 23 de marzo se dio inicio de la primera jornada del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) con miras a las Elecciones Generales 2026. En el primer encuentro, once aspirantes al sillón presidencial se encontraron frente a frente en un escenario que, por momentos, dejó de ser solo un espacio de propuestas para convertirse en un campo de confrontación.

A lo largo de la jornada, los intercambios de ideas derivaron en episodios de alta tensión. Las pullas y acusaciones cruzadas subieron de tono y obligaron a los moderadores a intervenir en más de una ocasión. Desde sus atriles, pidieron a los candidatos a guardar la compostura y ceñirse al formato: hablar de sus planes de gobierno, no de sus rivales.

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Debate Presidencial 2026: Popy Olivera vs César Acuña

La primera pulla se registró cuando César Acuña (Alianza para el Progreso), Wolfgang Grozo (Integridad Democrática) y Fernando Olivera (Frente de la Esperanza 2021) debatían sobre el tema de la inseguridad ciudadana.

En ese sentido, Olivera se dirigió a Acuña para increparle sobre su papel en su partido: "Señor Acuña, usted lidera una organización criminal que se llama Alianza para el Progreso y tiene esa formación desde tempranamente vincularse a los narcotraficantes Los Sánchez Paredes, de los cuales usted es acusado de ser testaferro y a partir de allí utilizar la universidad como lavandería".

Luego, continuó con el ataque: "Usted actualmente ejerce la extorsión con sus estudiantes, a quienes obliga a ir a sus mítines, con sus trabajadores bajo amenaza de ser despedidos si es que no concurren a sus mítines". Sin embargo, fue interrumpido por los moderados para que se ciña a sus propuestas.

"Con usted la delincuencia ha crecido. En su gobierno regional han avanzado y tienen sometido. Usted tiene que explicar eso y no venir a lavarse las manos aquí diciendo que todo es responsabilidad del gobierno central. Usted terminará explicando y condenado", terminó Olivera.

Debate Presidencial 2026: José Luna Gálvez vs Marisol Pérez Tello

El debate entre ambos candidatos comenzó a tornarse tenso cuando Marisol Pérez Tello (Primero la Gente) se refirió al Congreso y las denominadas leyes procrimen. Pérez Tello afirmó que esas normas fueron aprobadas por el Parlamento y algunos de sus miembros, dijo, estaban presentes en el debate. La candidata responsabilizó a su contrincante de haber "votado a favor del impedimento de incautar explosivos a los reinfos suspendidos, de la Ley Soto, de la norma para cumplir la ley Soto, de los plazos recortados para la colaboración eficaz y de la restricción de los delitos investigados por crimen organizado".



"Si eso no es favorecer la criminalidad organizada en el Perú, díganme qué cosa lo es", cuestionó.



Al respecto, Luna respondió y aseguró que su bancada no presentó ninguna ley pro crimen. Tras ello, le devolvió el ataque a Pérez Tello: "(...) pero la señora sí es la ministra de Odebrecht y las leyes pro crimen empezaron con ella porque se llevaron más de 500 millones los de señores de Odebrecht", dijo.

No obstante, al ser consultada por sus propuestas, Pérez Tello indicó que derogará dichas leyes. Luna contraatacó y resaltó que su bancada no ha propuesto esas leyes, sino sobre la AFP, CTS, etc.

Yonhy Lescano vs Alfonso López Chau

Durante la primera ronda del debate sobre el tema de inseguridad ciudadana, Yonhy Lescano increpó a Alfonso López Chau por supuestamente haber estado encarcelado por el delito de asalto y robo. "Le mintió al país diciendo que había luchado contra la dictadura de Velasco. Le mintió al país por un delito tan grave. ¿Se le puede creer lo que ha dicho hoy día un señor que le ha estado permanentemente mintiendo al país?



López Chau pidió la palabra para responderle a Lescano y aseguró que miente porque "si fuera cierto lo que dice, no estaría aquí en este podio". En esa misma línea, el exrector de la UNI le pidió al excongresista explicar sobre su hoja de vida. "Mientras yo protegía a los estudiantes en la UNI, él cobraba su cheque de asesor del Congreso", defendió.



Por otro lado, Lescano también atacó a Carlos Álvarez. Lo cuestionó por supuestamente haber colaborado en la dictadura fujimorista con sus sketch. Al respecto, Álvarez criticó el actuar del exparlamentario porque, pese a su experiencia política, tuvo ese comportamiento.



"Me extraña que el señor Lescano, siendo un político con tanta experiencia, tenga que descender a este nivel, estos ataques arteros. No voy a contestar ese tipo de ataques, pero sí me llama la atención del señor Lescano este ataque porque en el 2025 el congresista Ceballos fue tres veces a mi oficina a pedir que nos aliemos como partido y estemos juntos en una plancha presidencial. No sé qué pasó, por qué tanto ataque ahora. Y otra cosa más, no hablemos tanto de temas que en el pasado suelen ser esqueletos que están allí, que saltan a la vista. A mí el señor Abimael Guzmán nunca me dijo de puño y letra: Gracias por sus servicios", manifestó.



Alex Gonzáles vs Rafael López Aliaga

Durante el primer bloque, el candidato Alex Gonzales (Demócrata Verde) cuestionó a su contrincante Rafael López Aliaga (Renovación Popular). Gonzáles presentó todo un pliego de hojas, según él con denuncias contra su opositor. "Quienes me acompañan en este bloque son, sin duda, quienes han sostenido ese congreso impresentable de robacables y mochasueldos", dijo, pero fue interrumpido por los moderadores.

Al respecto, López Aliaga no respondió a los ataques de Gonzáles. Por otro lado, José Williams cuestionó la propuesta de llevar a Junín lo que esté relacionado con la capital. No obstante, los moderadores invitaron al candidato de Renovación Popular a contestar, pero tampoco lo hizo.

Gonzales también cuestionó al exalcalde por no haber cumplido su palabra de culminar su mandato como burgomaestre y no que Lima no sea potencia mundial.

Rafael López Aliaga no responde sobre los celulares robados en Las Malvinas

La moderadora le hizo una pregunta a López Aliaga en el marco del debate sobre inseguridad ciudadana. La periodista detalló que 4.000 celulares son robados diariamente. Asimismo, le recordó al candidato que cuando fue alcalde de Lima, asumió el compromiso de cerrar Malvinas, que es uno de los centros más importantes de rastreo de teléfonos hurtados.

"No cumplió con ese compromiso. ¿Por qué ahora sí lo haría?", cuestionó la moderadora. Al respecto, López Aliaga evitó responder y dijo que no usaría sus 30 segundos que le quedaban para ese tema.

Rafael López Aliaga llega tarde al debate presidencial y no aparece en la fotografía oficial



El aspirante a la presidencia, Rafael López Aliaga, arribó con retraso al debate presidencial, lo que obligó a que el evento comenzara sin él. Pocos minutos después, se incorporó al foro; no obstante, no estuvo presente durante la toma de la fotografía oficial.

Según las imágenes registradas, la silla asignada al candidato de Renovación Popular estaba vacía al inicio del debate. A su lado, los demás aspirantes presidenciales ya ocupaban sus lugares, a pesar de que el evento comenzó con un retraso de 10 minutos respecto a lo programado.