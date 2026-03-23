Es falso que Alfonso López Chau lidere la última encuesta de Datum con un 12,4%: sondeo fue alterado

En redes sociales se ha viralizado un supuesto sondeo atribuido a Datum que ubica a Alfonso López Chau en el primer lugar de la intención de voto presidencial con un 12,4%. No obstante, el más reciente estudio publicado por esta encuestadora muestra un panorama distinto: el candidato de Ahora Nación en realidad figura en la tercera casilla y con un porcentaje considerablemente menor. En la misma línea, otras firmas reconocidas como IEP y CPI también lo sitúan en esa posición.
A solo tres semanas de las Elecciones Generales 2026, comenzaron a difundirse publicaciones en Facebook sobre una presunta encuesta de Datum en la que López Chau aparece como líder de las preferencias electorales con un 12,4%. Sin embargo, el equipo de Verificador comprobó que el último estudio oficial de esta empresa lo posiciona en realidad en el tercer puesto, con apenas un 6,5% de intención de voto. El candidato tampoco alcanza la cifra mostrada en redes en ninguna de las macrorregiones del país (Norte, Centro, Sur y Oriente).
Verdadera encuesta de Datum ubica a López Chau en tercer puesto. Foto: Datum
Asimismo, la publicación presenta un error en la ilustración: los rostros de los aspirantes a la presidencia no corresponden con los nombres que los identifican. También contiene incosistencias en los resultados atribuidos a otros candidatos. Señala, por ejemplo, que Keiko Fujimori figura en el segundo lugar con 11,9% y Rafael López Aliaga en la tercera ubicación con 9,5%. En contraste, los datos reales de Datum colocan a la lideresa de Fuerza Popular en el primer lugar con 11,9%, mientras que el postulante de Renovación Popular ocupa el segundo puesto con un 11,7% de apoyo electoral.
Pese a estas imprecisiones, la desinformación ha tenido amplia difusión. La publicación que más tráfico ha generado hasta el momento tiene 2.900 reacciones, más de 1.100 comentarios y 336 compartidos.
El post que logró mayor alcance en redes. Foto: Facebook
El contenido viral también presenta errores en su ficha técnica: indica que la encuesta se realizó entre el 15 y el 22 de marzo; sin embargo, según el portal oficial de Datum, el último estudio se llevó a cabo entre el 13 y el 17 de ese mes. Aunque coinciden algunos datos, como el tamaño de la muestra (1.500 personas) y el margen de error (±2,5%), la discrepancia en las fechas refuerza las dudas sobre su autenticidad.
Error en la fecha en la que se realizó el presunto estudio de Datum. Foto: Facebook
Los resultados de otras empresas de investigación debidamente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tampoco respaldan la versión viral. CPI, por ejemplo, ubica a López Chau en el tercer lugar con un 5,6% de intención de voto. De manera similar, el IEP le asigna un 6,8%, también en la tercera posición, mientras que Ipsos lo sitúa en el quinto lugar con un 4%.
Última encuesta CPI (28 de febrero al 5 de marzo). Foto: CPI
El candidato de Ahora Nación no figura en el primer puesto. Foto: IEP
Último sondeo de intención de voto presidencial de Ipsos. Foto: Ipsos
Una supuesta encuesta de Datum difundida en redes sociales coloca a Alfonso López Chau como líder de intención de voto con 12,4%. Sin embargo, el estudio oficial lo ubica en tercera posición con 6,5%. También se alteran los resultados de otros candidatos: Fujimori lidera realmente con 11,9% y López Aliaga es segundo con 11,7%. Asimismo, la publicación presenta un error técnico y otros sondeos formales como CPI tampoco respaldan esos datos.
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