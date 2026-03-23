Es falso que Alfonso López Chau lidere la última encuesta de Datum con un 12,4%: sondeo fue alterado

LO FALSO:

Alfonso López Chau lidera la última encuesta presidencial según Datum.

LO VERDADERO:

El líder de Ahora Nación tiene un 6,5% de intención de voto.

El contenido viral presenta un error en la fecha en la que se realizó el más reciente estudio.

En redes sociales se ha viralizado un supuesto sondeo atribuido a Datum que ubica a Alfonso López Chau en el primer lugar de la intención de voto presidencial con un 12,4%. No obstante, el más reciente estudio publicado por esta encuestadora muestra un panorama distinto: el candidato de Ahora Nación en realidad figura en la tercera casilla y con un porcentaje considerablemente menor. En la misma línea, otras firmas reconocidas como IEP y CPI también lo sitúan en esa posición.

Sondeo lo presenta como favorito por los electores

A solo tres semanas de las Elecciones Generales 2026, comenzaron a difundirse publicaciones en Facebook sobre una presunta encuesta de Datum en la que López Chau aparece como líder de las preferencias electorales con un 12,4%. Sin embargo, el equipo de Verificador comprobó que el último estudio oficial de esta empresa lo posiciona en realidad en el tercer puesto, con apenas un 6,5% de intención de voto. El candidato tampoco alcanza la cifra mostrada en redes en ninguna de las macrorregiones del país (Norte, Centro, Sur y Oriente).

Verdadera encuesta de Datum ubica a López Chau en tercer puesto. Foto: Datum

Asimismo, la publicación presenta un error en la ilustración: los rostros de los aspirantes a la presidencia no corresponden con los nombres que los identifican. También contiene incosistencias en los resultados atribuidos a otros candidatos. Señala, por ejemplo, que Keiko Fujimori figura en el segundo lugar con 11,9% y Rafael López Aliaga en la tercera ubicación con 9,5%. En contraste, los datos reales de Datum colocan a la lideresa de Fuerza Popular en el primer lugar con 11,9%, mientras que el postulante de Renovación Popular ocupa el segundo puesto con un 11,7% de apoyo electoral.

Pese a estas imprecisiones, la desinformación ha tenido amplia difusión. La publicación que más tráfico ha generado hasta el momento tiene 2.900 reacciones, más de 1.100 comentarios y 336 compartidos.

El post que logró mayor alcance en redes. Foto: Facebook

Falla en la ficha técnica

El contenido viral también presenta errores en su ficha técnica: indica que la encuesta se realizó entre el 15 y el 22 de marzo; sin embargo, según el portal oficial de Datum, el último estudio se llevó a cabo entre el 13 y el 17 de ese mes. Aunque coinciden algunos datos, como el tamaño de la muestra (1.500 personas) y el margen de error (±2,5%), la discrepancia en las fechas refuerza las dudas sobre su autenticidad.

Error en la fecha en la que se realizó el presunto estudio de Datum. Foto: Facebook

Firmas reconocidas no ponen a López Chau como el postulante con mayor votación

Los resultados de otras empresas de investigación debidamente inscritas ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) tampoco respaldan la versión viral. CPI, por ejemplo, ubica a López Chau en el tercer lugar con un 5,6% de intención de voto. De manera similar, el IEP le asigna un 6,8%, también en la tercera posición, mientras que Ipsos lo sitúa en el quinto lugar con un 4%.

Última encuesta CPI (28 de febrero al 5 de marzo). Foto: CPI

El candidato de Ahora Nación no figura en el primer puesto. Foto: IEP

Último sondeo de intención de voto presidencial de Ipsos. Foto: Ipsos

Conclusión

Una supuesta encuesta de Datum difundida en redes sociales coloca a Alfonso López Chau como líder de intención de voto con 12,4%. Sin embargo, el estudio oficial lo ubica en tercera posición con 6,5%. También se alteran los resultados de otros candidatos: Fujimori lidera realmente con 11,9% y López Aliaga es segundo con 11,7%. Asimismo, la publicación presenta un error técnico y otros sondeos formales como CPI tampoco respaldan esos datos.

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