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RMP advierte “consecuencias” si Keiko accede a lista electoral: “Quiere saber si en 2021 votaste por ella o no”

Rosa María Palacios cuestionó el acceso a la información electoral del año 2021 por parte de Fuerza Popular y su lideresa, lo que podría afectar a 80.000 votantes y poner en riesgo a sectores vulnerables.

En 'Sin guion', Palacios sostuvo que FP estaría "violando el secreto electoral". Foto: composición LR
En 'Sin guion', Palacios sostuvo que FP estaría "violando el secreto electoral". Foto: composición LR

Rosa María Palacios en su programa de hoy cuestionó el trasfondo político que hay detrás del acceso a la información electoral del año 2021 de parte de Fuerza Popular y Keiko Fujimori. “La candidata que va en este momento, según Datum, número uno quiere saber si el 2021 tú votaste por ella o no, y si no votaste por ella, bueno, pues vendrán las consecuencias”, alertó.

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En su análisis, la conductora de ‘Sin guion’ también advirtió sobre una posible afectación al principio del voto secreto, considerado un derecho constitucional. “Está violando el secreto electoral que es sagrado”, remarcó al referirse a la solicitud de acceso a información electoral que, según indicó, podría exponer la decisión de miles de ciudadanos.

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Asimismo, enfatizó las consecuencias que tendría la divulgación de datos sensibles. “Hay 80.000 electores en el Perú cuyo voto va a quedar descubierto”, sostuvo. En tanto, alertó sobre el impacto en sectores vulnerables: “Están revelando el voto de 80.000 peruanos a los cuales ya en la lista se les puede amenazar porque son zonas muy pobres del país”, añadió.

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Palacios reveló además ciertas estrategias políticas de cara a los comicios y el comportamiento del electorado. “Hay gente que va a votar hoy para que Fujimori pase a la segunda vuelta con el solo propósito de que sea derrotada por el que sí quieren que vaya a la Presidencia, hay gente que vota así”, afirmó al describir una lógica de voto estratégico.

Finalmente, Palacios vinculó este escenario con la disputa electoral de 2021. “Por el solo ánimo de no querer reconocer que Pedro Castillo la había ganado, la vanidad y el ego de Keiko Fujimori no podían soportarlo”, expresó en alusión a la narrativa de fraude que se instaló tras los resultados de aquella elección.

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