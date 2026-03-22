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Política

Jorge Nieto: “No voy al Senado y voy a ganar las elecciones”

Durante entrevista en 'Epicentro electoral', el candidato presidencial del Partido del Buen Gobierno aseguró que no busca ser senador si no triunfa en estas elecciones y, asimismo, se muestra confiado en su victoria.

Nieto sostiene que viene creciendo en las preferencias y que eso preocupa a los demás candidatos.
Nieto sostiene que viene creciendo en las preferencias y que eso preocupa a los demás candidatos.

El candidato presidencial por el Partido del Buen Gobierno, Jorge Nieto, señaló no tener intenciones de ir como senador en caso de que no tuviera éxito en las próximas elecciones presidenciales. “No voy al Senado y voy a ganar las elecciones”, respondió de manera rotunda durante entrevista en el programa ‘Epicentro electoral’.

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En ese contexto, el exministro también se refirió a las críticas y cuestionamientos que ha recibido durante la campaña y descartó que se trate de una estrategia coordinada. “Mire, no, yo no he hablado de guerra sucia. He dicho que hay una campaña de varios lados en contra mía… Unos me dicen terruco, otros me dicen terruqueador, unos me dicen rojo, otros me dicen derechista. No puedo ser ambas cosas a la vez”, sostuvo.

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Nieto consideró que estos ataques responden a su crecimiento en las encuestas y a la preocupación que ello genera en distintos sectores políticos. “Debo estar creciendo, y eso preocupa. Eso hace que tanto desde la derecha como la izquierda haya ataques, no concertados, pero ataques convergentes”, indicó.

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En materia de seguridad ciudadana, el candidato fue crítico con el desempeño del Estado y de la Policía Nacional, al señalar una falta de interés en la lucha contra la criminalidad. “No hay una eficacia de parte del Estado, no hay una respuesta de parte de nuestra policía; es más, la actual dirección de la Policía se ha dedicado más bien a maquillar las cifras, a comparar cifras que no son comparables”, afirmó.

En esa línea, advirtió que el país enfrenta un problema creciente que debe ser abordado con urgencia. “Es esa actividad criminal que está afectando tanto al país, por tanto, siento que estamos al inicio de ese proceso y hay que cortarlo de tajo, porque si no lo hacemos, nos trae una situación bastante más complicada que la que tenemos hoy día”, manifestó.

Nieto también destacó la importancia de aplicar conocimiento técnico y científico para combatir el delito de manera efectiva. “Hay actividades criminales que no se pueden combatir si no se conoce la naturaleza del delito, la forma en la que funciona. Eso es no solamente criminología, eso es conocimiento sociológico, antropológico, forense”, explicó.

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Finalmente, subrayó la necesidad de reformar la institución policial, a la que acusó de estar afectada por la corrupción. “¿Qué está pasando? Que nuestra policía está lastrada por la corrupción. Todavía hay policías honestos y competentes, pero hay muchos facinerosos. Casi todas las semanas tenemos noticias de policías de distinto rango que no solamente son cómplices de la criminalidad, sino que ellos mismos son parte de bandas criminales. Bueno, necesitamos reorganizar la Policía Nacional”, concluyó.

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