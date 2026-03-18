Rosa María Palacios cuestiona al Gobierno de Balcázar: “Un mes en el poder y ya tiene dos gabinetes”

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios se refirió al nuevo Consejo de Ministros luego de que el anterior solo haya permanecido por tres semanas y sobre todo tomando en cuenta que el presidente José María Balcázar “tiene un mes en el poder y ya tiene dos gabinetes”. “Esto es un caos institucional, ustedes se dan cuenta y espero que lo entiendan bien. Esto es el resultado de un gobierno del Congreso, o sea quien gobierna el Congreso, Balcázar es el Congreso, Jerí es el Congreso y Dina Boluarte era el Congreso también”, sostuvo la conductora.

En esa línea, la periodista evidenció que la renuncia de Denisse Miralles se habría dado por un pedido directo de Balcázar antes de que la ex primera ministra fuera a solicitar el voto de confianza. “La pregunta es por qué se lo ha pedido… No tenían los votos, punto. El Congreso le hizo saber claramente a Balcázar que no tenían los votos para obtener la investidura y que en el fondo no querían ese debate dos semanas antes de las elecciones, porque lo que tenía que hacer el Congreso era aparecer como opositor… Miralles es una sacrificada y ya está”, señaló Palacios como una de las teorías.

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Y con respecto a la polémica de César Acuña y los familiares de su nuera dentro de Essalud, Rosa María Palacios dejó entrever que “el efecto Brunella también se tumbó al gabinete”, ya que algunos hablarían de vínculos entre Denisse Miralles y el líder de APP. Sin embargo, la conductora señaló que “no los hay” y cuestionó asimismo que el tema de salud no sea un tema prioritario en la campaña actual.