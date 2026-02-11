Pedro Castillo le pide al Gobierno de Jerí requisar la celda de Vladimiro Montesinos y trasladarlo a Challapalca

El pedido de Castillo al Gobierno lo hizo a través de su abogado. Foto: Composición/LR

El pedido de Castillo al Gobierno lo hizo a través de su abogado. Foto: Composición/LR

Reacciones. El sentenciado expresidente Pedro Castillo envió un oficio al presidente José Jerí, en el que le pide realizar una revisión en la celda del exasesor del dictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos.

A través de un documento redactado y enviado por su defensa legal, Castillo hizo las siguientes peticiones al Gobierno de Jerí: acudir al Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (Cerec) de la Base Naval para revisar los celulares y las laptops de la celda de Montesinos y trasladarlo al penal de máxima seguridad de Challapalca.

TE RECOMENDAMOS JOSÉ JERÍ, JUERGAS, VOTOS Y ELECCIONES 2026 | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Gobierno de Jerí premia a funcionario del INPE que lideró allanamientos a celdas de expresidentes

El motivo de la última solicitud de Castillo es para que Montesinos cumpla su sentencia hasta septiembre del 2037 con la finalidad de que "se evite despilfarrar dinero público del impuesto de todos los peruanos que debe alimentar a un niño desnutrido, elevar el sueldo de un policía o pagar la bolsa de cemento para un hospital".

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

"(…) haciéndose con la requisa y traslado a Challapalca merecedor del cargo, elevar su concepto público y probar a la nación que es valiente", se lee en el documento.

El pedido de Castillo se realiza 3 días después de que agentes del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) revisaron su celda y, presuntamente, filtraron las fotografías de la requisa en el penal de Barbadillo, en el que se encuentra cumpliendo una condena en primera instancia por el intento de golpe de Estado en diciembre del 2022.

El exmandatario consideró que su solicitud se hace en "aras de la igualdad que le caracteriza" a Jerí.

PUEDES VER: Milagros Jáuregui descarta renunciar a su candidatura al Senado y en Renovación Popular las opiniones se dividen