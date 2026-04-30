Estrenos Netflix mayo 2026: qué películas, series y documentales se estrenan este mes en la plataforma de streaming

Los estrenos de Netflix en mayo configuran una de las programaciones más completas del año para el gigante del streaming, que refuerza su catálogo con una combinación de nuevas temporadas, producciones originales y contenidos especiales. La estrategia de lanzamientos escalonados permite mantener el interés de la audiencia durante todo el mes.

En esta ocasión, la plataforma apuesta por títulos que ya cuentan con una base sólida de seguidores, junto con nuevas propuestas que amplían su oferta en géneros como el thriller, el drama juvenil, la comedia y el documental deportivo. Las fechas confirmadas y la diversidad de formatos convierten a mayo en un periodo clave para los suscriptores.

¿Qué series se estrenarán en Netflix en mayo 2026?

Las series son el eje central de los estrenos en mayo, con regresos que buscan consolidar su éxito. Entre ellos destaca 'Berlín y la dama del armiño', cuya segunda temporada llega el 15 de mayo. La producción, encabezada por Pedro Alonso, traslada su narrativa a Sevilla, donde el personaje retoma su faceta como estratega criminal. El eje argumental gira en torno al intento de robo de la icónica pintura La dama del armiño, obra de Leonardo da Vinci, aunque el objetivo real apunta a desestabilizar a un poderoso entorno aristocrático.

La serie mantiene elementos característicos como los planes complejos, los giros narrativos y las tensiones entre los integrantes del equipo, e incorpora nuevos personajes y alianzas que elevan el conflicto. La ambientación en espacios de lujo y poder refuerza el tono sofisticado de la historia.

Por su parte, 'Asesinato para principiantes' estrena su segunda temporada el 27 de mayo, profundizando en la evolución de Pip Fitz-Amobi. Tras el impacto del caso de Andie Bell, la protagonista intenta alejarse de las investigaciones, pero la desaparición de Jamie la obliga a retomar su rol. La serie introduce un enfoque más oscuro, donde el peso emocional y las consecuencias judiciales adquieren mayor protagonismo.

El calendario de estrenos de series se completa con múltiples títulos:

1 de mayo: 'Gloria'

4 de mayo: 'Dr. Seuss: ¡Horton!'

6 de mayo: 'Love is Blind: Polonia'

7 de mayo: 'Leyendas' y 'El caso Hartung'

8 de mayo: 'Mi némesis con aires de realeza' y 'Gracias, ¿el siguiente?'

12 de mayo: 'Devil May Cry' (temporada 2)

13 de mayo: 'Gallitos' y 'Entre padre e hijo'

14 de mayo: 'Némesis' y 'Almas gemelas'

15 de mayo: 'Los SUPERfrikis'

20 de mayo: 'Carísima'

21 de mayo: 'The Boroughs: Jubilación rebelde'

Esta variedad refleja la apuesta de Netflix por mantener una oferta constante de episodios y estrenos semanales, favoreciendo el consumo continuado dentro de la plataforma.

Estrenos de películas en Netflix para mayo 2026

En cuanto a películas, se combinan títulos familiares, producciones recientes y documentales. El 1 de mayo destaca el lanzamiento de 'Intercambiados', una propuesta de animación que sobresale por su calidad visual y narrativa, pensada para un público amplio.

Ese mismo día se suma 'Mi querida señorita', adaptación de un clásico del cine español que ha generado conversación tras su paso por salas. La plataforma refuerza así su catálogo con contenidos que ya han tenido visibilidad previa.

Entre los lanzamientos más esperados también se encuentran 'Criaturas luminosas' (8 de mayo) y 'Las damas primero' (22 de mayo), esta última con la participación de Sacha Baron Cohen, reconocido por su estilo satírico.

El listado completo de películas y documentales incluye:

1 de mayo: El yerno

7 de mayo: Tetracampeones: Brasil volvió a creer y Sangre asesina

12 de mayo: Marty, life is short: El documental

12 de mayo: Secretos del deporte: Jaime Vardy, centrado en Jamie Vardy

13 de mayo: El autobús: La huelga de la selección francesa

15 de mayo: La novia del año y El choque

19 de mayo: Secretos del deporte: El milagro de Estambul

26 de mayo: Secretos del deporte: Vinnie Jones, sobre Vinnie Jones

La presencia de documentales deportivos evidencia una línea editorial que busca atraer a audiencias interesadas en historias reales vinculadas al fútbol y figuras mediáticas.

Otros estrenos y eventos en Netflix durante mayo

El catálogo de los estrenos para mayo en Netflix se completa con contenidos especiales que amplían la experiencia más allá de las series y películas. El 10 de mayo se emitirá el roast del comediante Kevin Hart, un formato centrado en el humor y la improvisación.

En el ámbito deportivo, el 16 de mayo se transmitirá el combate entre Ronda Rousey y Gina Carano, reforzando la incursión de la plataforma en eventos en vivo.

Además, el 19 de mayo llega el especial Wanda Sykes: Legacy, que amplía la oferta de comedia con un enfoque centrado en la trayectoria de la artista. Este tipo de contenidos contribuye a diversificar el catálogo y atraer distintos perfiles de audiencia.