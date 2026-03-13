Es falso que Ricardo Belmont y Roberto Sánchez lideren intención de voto presidencial: encuesta no está autorizada por el JNE

LO FALSO:

Ricardo Belmont y Roberto Sánchez encabezan la lista de intención de voto presidencial 2026 con 43,7% y 16%, respectivamente.

LO VERDADERO:

Entidades como Datum, CPI e Ipsos indican en estudios recientes que Belmont y Sánchez ocupan los últimos lugares en las preferencias.

El contenido no identifica a ninguna encuestadora registrada, lo que incumple lo establecido en la Ley N.° 27369 y en el Reglamento Electoral de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones.

En el contexto de las Elecciones Generales 2026, en Facebook circula un supuesto sondeo que atribuye a Ricardo Belmont el primer lugar de intención de voto para las elecciones presidenciales de 2026 con un 43,7%, seguido por Roberto Sánchez con un 16%. Sin embargo, dicho sondeo es falso, ya que no cuenta con respaldo oficial, no acredita inscripción en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ni detalla la metodología de su elaboración. En tanto, la publicación más viral ya ha alcanzado 6.800 reacciones, 1.800 comentarios y 8.600 compartidos.

Supuesta intención de voto ubica a Belmont y Sánchez en los primeros lugares. Foto: Facebook.

Detalles y análisis del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido un video que afirma que Ricardo Belmont, candidato presidencial del Partido Cívico Obras, encabeza un supuesto apoyo electoral con 43,7% de intención de voto. Detrás de él figuran Roberto Sánchez, de Juntos por el Perú (16%), y Charlie Carrasco, del Partido Demócrata Unido Perú (8,7%).

Sin embargo, la encuesta—que aparentemente habría sido realizado a fines de febrero— carece de una fuente verificable. Según los sondeos más recientes publicadas por firmas reconocidas como Datum, CPI e Ipsos, quien suele liderar la intención de voto es Rafael López Aliaga. Luego aparecen con mayor frecuencia Keiko Fujimori, Alfonso López Chau, César Acuña y Carlos Álvarez, mientras que Belmont y Sánchez registran porcentajes mucho menores, por debajo del 2%.

Evaluación nacional presidencial según Ipsos (al 6 de marzo de 2026). Foto: Ipsos.

Último estudio nacional presidencial de CPI (del 28 de febrero al 5 de marzo de 2026). Foto: CPI.

Encuesta no está autorizada por el JNE

El estudio de opinión que motivó esta verificación no muestra el logotipo ni ningún otro elemento que permita identificar a la persona natural o jurídica responsable de su elaboración. Debido a ello, no es posible determinar si está inscrita en el Registro Nacional de Encuestadoras (REE) del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), padrón oficial que autoriza a empresas o individuos a realizar y difundir sondeos electorales y de opinión en el Perú.

Asimismo, la publicación tampoco presenta información obligatoria como la ficha técnica, el método de muestreo, el nivel de confianza, el margen de error, el grado de representatividad, entre otros datos metodológicos importantes. Estos requisitos están establecidos en el artículo 18 de la Ley N.° 27369.

Del mismo modo, la Resolución N.° 0340-2026-JNE especifica que el registro del sondeo debe realizarse en el REE. Según su artículo 10, contar con esta inscripción "concede a las encuestadoras la autorización para difundir y publicar los resultados de las encuestas de intención de voto y de simulacro de votación a través de cualquier medio de comunicación o difusión".

CONCLUSIÓN

Una publicación viral en Facebook difundió una supuesta encuesta de intención de voto que coloca a Ricardo Belmont con 43,7%, seguida por Roberto Sánchez con 16%. Sin embargo, el sondeo es falso porque no muestra logotipo de sondeo ni está registrado en el Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Además, la publicación no presenta ficha técnica ni datos metodológicos obligatorios como margen de error, nivel de confianza o método de muestreo. Los estudios oficiales de empresas como Datum, CPI e Ipsos muestran otros resultados, donde Belmont y Sánchez tienen menos del 2% de intención de voto.

*Si deseas saber si una publicación en las redes sociales es cierta o falsa, puedes pedirle a Verificador de La República que compruebe la información. Envía tu solicitud al apartado Contacto o escríbenos al WhatsApp del número +51 997 883 271. Recuerda que también puedes recibir nuestras verificaciones más importantes en tu celular suscribiéndote a nuestro canal de WhatsApp Verificador LR.