LO FALSO:

Enrique Valderrama ocupa el tercer lugar de intención de voto presidencial 2026.

LO VERDADERO:

La entidad que realizó la encuesta, Impacto, no figura en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

El sondeo no incluye información metodológica obligatoria establecida por ley: muestra, margen de error, nivel de confianza, entre otros.

Los datos del estudio viralizado no coinciden con los presentados recientemente por encuestadoras de confianza como CPI, Datum e Ipsos. En ellos, Valderrama obtiene una baja intención de voto.

En redes sociales circula una encuesta que asegura que Enrique Valderrama ocupa el tercer lugar de intención de voto presidencial 2026. Sin embargo, el estudio es atribuido a una entidad que no figura en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Además, el sondeo no presenta la ficha técnica obligatoria establecida por ley y tampoco coincide con datos presentados recientemente por firmas reconocidas como CPI, Datum e Ipsos, en los que Valderrama registra una intención de voto igual o menor al 1%. Por estas razones, el material carece de respaldo científico.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido un sondeo en el que se indica que Enrique Valderrama, candidato presidencial por el APRA, ocupa el tercer lugar de intención de voto 2026 con 5,1%, justo después de Keiko Fujimori de Fuerza Popular (7%) y Rafael López Aliaga de Renovación Popular (13,9%).

Imagen difundida en redes sociales. Foto: Facebook

La publicación que obtuvo más interacción en la plataforma alcanzó las 2.400 reacciones, 1.900 comentarios y 234 compartidos.

Publicación que alcanzó mayor interacción en redes sociales. Foto: Facebook

Análisis del contenido viralizado en redes sociales

El estudio es atribuido a la encuestadora Impacto, cuyo nombre aparece en la parte inferior derecha de la imagen difundida. Se realizó una búsqueda en el Registro Nacional de Encuestadoras del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), listado oficial que habilita a personas naturales y jurídicas para elaborar y difundir sondeos electorales en el Perú. Sin embargo, no se encontraba inscrita.

El término ‘Impacto’ no figura en la búsqueda del Registro Electoral de Encuestadoras del JNE. Foto: Jurado Nacional de Elecciones

La encuesta viralizada, además, tampoco presenta información metodológica obligatoria como la ficha técnica del estudio, que debería incluir datos como el tamaño de la muestra, el sistema empleado, el nivel de confianza, el margen de error, entre otros aspectos clave para evaluar la calidad de un estudio de opinión.

Estos requisitos están establecidos en el Artículo 18 de la Ley N.° 27369, norma que regula la difusión de encuestas electorales en el Perú.

Artículo 18 de la Ley N.° 27369. Foto: Congreso de la República

Adicionalmente, se realizó un contraste con estudios publicados a inicios de marzo —los más recientes hasta la elaboración de esta nota— por encuestadoras reconocidas como CPI, Datum e Ipsos. En estos, Enrique Valderrama no aparece entre los candidatos con mayor intención de voto, pues registra un porcentaje igual o menor al 1%.

Intención de voto presidencial según CPI (marzo 2026). Foto: CPI

Intención de voto presidencial según Datum (marzo 2026). Foto: Datum

Intención de voto presidencial según Ipsos (marzo 2026). Foto: Ipsos

Por todos los motivos detallados en líneas anteriores, la encuesta difundida en Facebook no cuenta con respaldo científico.

Conclusión

En síntesis, el sondeo compartido en redes sociales que ubica a Enrique Valderrama en tercer lugar de intención de voto no cuenta con sustento verificable. La entidad que lo realizó no aparece en el Registro Nacional de Encuestadoras del JNE y tampoco incluye la ficha técnica exigida por la ley peruana. Además, los resultados contradicen estudios recientes de firmas reconocidas como CPI, Datum e Ipsos, en los que se muestra que el candidato registra bajos niveles de apoyo. Por ello, el contenido viralizado es falso.

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