Minería, tecnología y agroindustria serán las carreras con mayor demanda laboral en 2026

Minería, tecnología y agroindustria serán las carreras con mayor demanda laboral en 2026

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La minería, la tecnología, la agroindustria y la logística se perfilan como los principales motores del empleo en el Perú durante los próximos años. El crecimiento de las exportaciones, el avance de la inteligencia artificial, la automatización de procesos y proyectos estratégicos como el megapuerto de Chancay están transformando el mercado laboral y elevando la demanda de profesionales y técnicos especializados.

El CEO del Grupo Educación al Futuro (GEF), Justo Zaragoza, señaló que este escenario abre importantes oportunidades para miles de jóvenes que buscan una carrera con alta empleabilidad.

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El país, indica, requerirá ingenieros de minas, geólogos y metalurgistas, ingenieros mecánicos, especialistas en mantenimiento de maquinaria pesada, agrónomos, biotecnólogos y expertos en agroindustria para atender el crecimiento de sectores estratégicos.

Asimismo, destacó que la revolución digital está impulsando la demanda de especialistas en ciencia y análisis de datos, una disciplina clave para transformar información en decisiones estratégicas. A ello se suman carreras vinculadas a robótica, mecatrónica, ciberseguridad y energías renovables, áreas que ganan espacio en las empresas debido a la incorporación de nuevas tecnologías y procesos más sostenibles.

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Zaragoza explicó que el auge del comercio electrónico también fortalece las oportunidades para profesionales de marketing digital, negocios digitales y análisis de datos, perfiles cada vez más solicitados por organizaciones de diversos sectores.

Añadió que la construcción y la infraestructura continuarán demandando talento especializado. Carreras técnicas como construcción civil, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias y topografía incorporan herramientas de última generación como drones y sistemas de geomática, lo que amplía significativamente sus campos de desarrollo.

El crecimiento del comercio exterior y de la actividad portuaria también incrementará la necesidad de especialistas en logística, negocios internacionales y gestión de operaciones, áreas que cobrarán mayor relevancia con la consolidación del Perú como plataforma de conexión comercial en Sudamérica.

La salud mantendrá una demanda sostenida de profesionales. medicina, enfermería, tecnología médica, radiología y laboratorio clínico continúan entre las especialidades con mayores oportunidades en hospitales, clínicas y centros de diagnóstico.

Según Zaragoza, las tendencias son claras. Las carreras relacionadas con tecnología, producción sostenible, infraestructura, salud y comercio internacional concentrarán buena parte de las oportunidades laborales hacia 2026.

Los estudiantes interesados en conocer estas y otras alternativas académicas podrán encontrar información de universidades, institutos, escuelas de posgrado y programas de estudios en el extranjero durante Expouniversidad 2026, que se desarrollará del 24 al 27 de junio en el Centro de Exposiciones Jockey.