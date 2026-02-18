Segundo Montalvo solicita a Tomás Gálvez la reactivación del caso por violación contra José Jerí
El congresista Segundo Montalvo pidió al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que la Fiscalía revise y reactive la denuncia por violación contra José Jerí, archivada en 2024, y que amplíe la investigación por nuevos hechos difundidos en medios.
El congresista Segundo Montalvo solicitó al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, la reactivación de la denuncia por presunta violacón sexual contra el expresidente José Jerí. El pedido incluye revisar el archivo del caso ocurrido en 2024 y ampliar las diligencias por hechos recientes que, según el parlamentario, guardan relación con la conducta de Jerí.
En el documento, Montalvo sostiene que la investigación por la presunta agresión sexual en Canta, se cerró sin completar todas las pericias. El legislador también menciona reportajes difundidos por el programa Beto a Saber y de medios de comunicación, que revelaron una serie de reuniones privadas del exjefe de Estado con jóvenes mujeres. Para Montalvo, estos hechos refuerzan la necesidad de una indagación detallada por parte del Ministerio Público.
Además, la solicitud recuerda que el diario El País publicó el 8 de febrero de 2026 un reportaje en el que cuestiona el archivo de Tomás Gálvez, quien entonces era acelerado del caso contra José Jerí. El medio español señaló que menos del 1% de denuncias por violencia sexual en el Perú obtiene sentencia firme. El congresista considera que la imagen del país se ha visto afectada por este proceso.