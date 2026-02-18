HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios
Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      Mira EN VIVO Sin Guion con Rosa María Palacios      
EN VIVO

Jerí censurado ¿quien sigue? | Sin Guion con Rosa María Palacios

Política

Segundo Montalvo solicita a Tomás Gálvez la reactivación del caso por violación contra José Jerí

El congresista Segundo Montalvo pidió al fiscal de la Nación, Tomás Gálvez, que la Fiscalía revise y reactive la denuncia por violación contra José Jerí, archivada en 2024, y que amplíe la investigación por nuevos hechos difundidos en medios.

Congresista de Perú Libre pidió que el caso de violación contra expresidente se reactive. Foto: composición LR
Congresista de Perú Libre pidió que el caso de violación contra expresidente se reactive. Foto: composición LR

El congresista Segundo Montalvo solicitó al fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, la reactivación de la denuncia por presunta violacón sexual contra el expresidente José Jerí. El pedido incluye revisar el archivo del caso ocurrido en 2024 y ampliar las diligencias por hechos recientes que, según el parlamentario, guardan relación con la conducta de Jerí.

Únete a nuestro canal de política y economía

En el documento, Montalvo sostiene que la investigación por la presunta agresión sexual en Canta, se cerró sin completar todas las pericias. El legislador también menciona reportajes difundidos por el programa Beto a Saber y de medios de comunicación, que revelaron una serie de reuniones privadas del exjefe de Estado con jóvenes mujeres. Para Montalvo, estos hechos refuerzan la necesidad de una indagación detallada por parte del Ministerio Público.

TE RECOMENDAMOS

JOSÉ JERÍ Y LA GUERRA DE RENOVACIÓN VS. FUERZA POPULAR | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS #FEEG2026

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

Además, la solicitud recuerda que el diario El País publicó el 8 de febrero de 2026 un reportaje en el que cuestiona el archivo de Tomás Gálvez, quien entonces era acelerado del caso contra José Jerí. El medio español señaló que menos del 1% de denuncias por violencia sexual en el Perú obtiene sentencia firme. El congresista considera que la imagen del país se ha visto afectada por este proceso.

Notas relacionadas
Fiscalía cita al empresario chino Zhihua Yang por sus reuniones con José Jerí: declarará el 18 de febrero

Fiscalía cita al empresario chino Zhihua Yang por sus reuniones con José Jerí: declarará el 18 de febrero

LEER MÁS
José Jerí deja Palacio de Gobierno: lo que le espera tras ser censurado por el Congreso

José Jerí deja Palacio de Gobierno: lo que le espera tras ser censurado por el Congreso

LEER MÁS
José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

José Jerí es censurado por el Congreso: Fuerza Popular de Keiko Fujimori se opuso hasta lo último

LEER MÁS
¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

¿Quién es Stephany Vega, allegada de José Jerí cuyo patrimonio se incremento en más US$ 100.000 en menos de 4 años?

LEER MÁS
José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

José Jerí, nuevo presidente del Perú: hoja de vida, denuncia, partido político y más

LEER MÁS
Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

Elecciones 2026: ¿Cuándo se conocerán a todos los candidatos presidenciales?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

Horas antes de su salida, José Jerí autorizó US$340 millones para compra de 24 cazas

LEER MÁS
José Jerí deja Palacio de Gobierno: lo que le espera tras ser censurado por el Congreso

José Jerí deja Palacio de Gobierno: lo que le espera tras ser censurado por el Congreso

LEER MÁS
Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

Congreso decidirá entre Héctor Acuña, Maricarmen Alva, Édgar Reymundo y José Balcázar para suceder a José Jerí

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Segundo Montalvo solicita a Tomás Gálvez la reactivación del caso por violación contra José Jerí

Paro de 48 horas en la Carretera Central EN VIVO: gremios anunciaron bloqueo desde Junín a Lima este 18 y 19 de febrero

¿Pronabec ya publicó la lista de preseleccionados a Beca 18-2026? Revisa su último anuncio oficial

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

EN VIVO: Congreso elije HOY al nuevo presidente en reemplazo de José Jerí

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

EN VIVO: Congreso elije HOY al nuevo presidente en reemplazo de José Jerí

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025