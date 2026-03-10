López Aliaga afirmó que el Minsa y EsSalud tienen “S/.40,000 millones de soles de presupuesto”, pero la cifra no es real

El 22 de febrero el candidato presidencial Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, aseguró que el Ministerio de Salud y el Seguro Social de Salud (EsSalud) cuentan con un presupuesto de “S/ 40,000 millones de soles”, al referirse a los recursos que el Estado destina al sistema público de salud.

“Una repartija de ministerios para seguir robándole al Perú S/.40,000 millones de soles, que es el presupuesto que tiene EsSalud y Minsa”, afirmó durante una transmisión en vivo.

PerúCheck revisó información oficial sobre los presupuestos asignados a ambas instituciones y encontró que la cifra mencionada no coincide con los montos aprobados para el año 2026. Además, el candidato no precisó si los S/.40,000 millones de soles a los que hace referencia corresponden al presupuesto de cada institución por separado o si se trata de una suma entre ambas.

¿Cómo se financia el sistema público de salud?

En el Perú la atención médica pública se organiza principalmente a través de dos grandes instituciones. Por un lado está el Ministerio de Salud (Minsa), que brinda atención a la mayor parte de la población, especialmente a quienes no cuentan con un seguro vinculado al empleo, a través del Sistema Integrado de Salud (SIS). Por otro lado está el Seguro Social de Salud (EsSalud), que atiende principalmente a trabajadores formales y a sus familias mediante aportes realizados a partir de sus sueldos.

Ambas instituciones cuentan con presupuestos propios que se aprueban cada año como parte de la planificación financiera del Estado.

Los presupuestos oficiales

En la plataforma estatal Transparencia Económica del Estado, se detalla la ejecución del gasto según el nivel de gobierno. Con esta información se puede consultar el presupuesto inicial de la entidad pública aprobado por su respectivo titular (PIA), así como el presupuesto actualizado de la entidad pública a consecuencia de las modificaciones presupuestarias, tanto a nivel institucional como a nivel funcional programático, efectuadas durante el año fiscal (PIM). Dicho esto, el presupuesto inicial aprobado para el Ministerio de Salud en el año 2026 asciende a S/.11,396 millones.

Por su parte, el presupuesto de EsSalud es mayor. Según el documento del presupuesto consolidado de las empresas bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento de la Actividad Empresarial del Estado (FONAFE) y de EsSalud para el año 2026, esta institución cuenta con una partida de S/.19,189 millones.

Si se suman ambos montos, el presupuesto conjunto supera ligeramente los S/.30,000 millones, una cifra menor a los S/.40,000 millones mencionados por el candidato López Aliaga.

Al respecto, Cecilia Ruiz, especialista en contrataciones con el Estado, explicó a PerúCheck que cada institución pública cuenta con un presupuesto propio aprobado por ley.

“Por ley de presupuesto, cada entidad tiene un presupuesto asignado. Son montos definidos para cada institución y luego pueden tener modificaciones durante el año”, señaló.

Ruiz añadió que los presupuestos públicos pueden cambiar durante el ejercicio fiscal, ya que suelen registrarse ampliaciones o reducciones conforme avanza el año.

“La dinámica de los presupuestos es que siempre pueden tener modificaciones durante el año. Pueden ampliarse o reducirse dependiendo de la ejecución que tenga cada entidad”, indicó.

Conclusión

El presupuesto conjunto del Ministerio de Salud y de EsSalud para el año 2026 asciende a alrededor de S/.30,000 millones de soles, según los datos oficiales disponibles, y no a S/.40,000 millones como señaló Rafael López Aliaga, de Renovación Popular. Además, el candidato no precisó si la cifra corresponde a cada institución por separado o a una suma entre ambas. Por este motivo, PerúCheck califica la declaración de López Aliaga como falsa.

Nota elaborada por Valeria Coca de PerúCheck.