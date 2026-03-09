RMP sobre candidatos demandados por alimentos: “Quieren ser los padres de la patria, y no son los padres de sus hijos”

En la reciente edición de ‘Sin guion’, Rosa María Palacios cuestionó el hecho de que candidatos que cuentan con sentencias por familia y alimentos estén buscando llegar al Congreso. Esta lista con una cifra alarmante de 186 aspirantes al Senado y a la Cámara de Diputados la encabezan partidos como Alianza para el Progreso (20), Fuerza Popular (11) y Podemos Perú (11). “Quieren ser los padres de la patria, y no son los padres de sus hijos”, reclamó la periodista.

“Esta gente no paga sus obligaciones, las tienen que demandar para que paguen la manutención de sus hijos... Porque cuando tú vas a un juicio de alimentos es porque te niegas a pagar o porque quieres pagar nada… En Alianza para el Progreso, o sea, tú dices: ‘oiga, yo tengo problemas con mi mujer’. ‘Pase, por favor. Acá no tenemos ningún problema. Nos encantan los candidatos que tienen problemas con su esposa y con sus hijos’”, refutó Palacios.

Y esto no sería lo más grave, ya que la conductora expuso también que hay un aproximado de 51 candidatos sentenciados por violencia familiar, número considerable y que, de la misma manera, Alianza para el Progreso se encuentra liderando esta lamentable lista. “Qué bárbaro, ¿no? O sea, por violencia… le pegas a tu mujer y de ahí postulas al Congreso. ¡Guau!”, agregó Palacios.

Por otra parte, la periodista se refirió a las recientes encuestas electorales de Datum, en las que “lo importante no son los números, sino la tendencia”, explicó. En consecuencia, observó la notoria caída de Rafael López Aliaga, quien pasó al segundo lugar por no contar con el respaldo del “voto femenino”, lo que le estaría jugando en contra estando tan cerca de las elecciones.

“Es muy fácil asustar a las mujeres, es muy fácil dar discursos que maltraten a las mujeres y creer que esa es una posición que va a ser respetada. Las mujeres también votan. Entonces, si tú sales y dices que vas a meter presas a las mujeres que abortan, no te va a ir bien. Si tú sales y dices que las mujeres violadas no tienen ningún derecho, no te va a ir bien”, expresó Rosa María Palacios y añadió que “solo un milagro” podría salvarlo.