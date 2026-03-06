Keiko Fujimori NO lidera lista de intención de voto presidencial de Datum en febrero

LO FALSO:

Keiko Fujimori encabeza la intención de voto presidencial a nivel nacional en el mes de febrero, según Datum.

LO VERDADERO:

Las encuestas reales de Datum indican que Keiko Fujimori no ocupa el primer lugar de intención de voto de febrero, sino Rafael López Aliaga.

Según Datum, el candidato también superó a la lideresa de Fuerza Popular el mes anterior (enero).

En redes sociales circulan publicaciones que aseguran que, según la encuesta de Datum de febrero —la más reciente hasta el cierre de esta nota—, Keiko Fujimori lidera la intención de voto presidencial. Sin embargo, al revisar los resultados oficiales publicados por la entidad dicho mes, se comprobó que no es así, pues, quien lidera es Rafael López Aliaga. Asimismo, al revisar la encuesta del mes anterior, correspondiente a enero, se confirmó que él también superaba a Fujimori en intención de voto. Por lo que, asegurar que ella lidera las recientes listas de Datum a nivel nacional es falso.

Detalles del contenido compartido en redes sociales

En Facebook se ha difundido un sondeo que muestra a Keiko Fujimori, candidata por Fuerza Popular, encabezar la lista de intención de voto a la presidencia con 12,7%, seguida de Rafael López Aliaga de Renovación Popular (7,9%), Carlos Álvarez de País para Todos (6,1%) y Alfonso López Chau de Ahora Nación (2,8%).

Una de las publicaciones más virales en la plataforma ha obtenido más de 1.400 reacciones, 1.000 comentarios y 266 compartidos.

Análisis del contenido compartido en redes sociales

La encuesta es atribuida a Datum y a febrero. Sin embargo, al revisar los resultados oficiales publicados por la propia entidad a inicios y mediados de ese mes, se observa que, si bien Fujimori aparece entre los primeros lugares con 9,2% y 9,7%, no es quien encabeza la lista.

En ambos sondeos, el primer lugar lo ocupa Rafael López Aliaga con 11,9% y 13,4%, respectivamente.

Adicionalmente, se revisaron los sondeos de enero de Datum y se detectó que la lideresa de Fuerza Popular tampoco ocupó el primer lugar, pues registró 8,8% y 8% en cada uno. Fue López Aliaga quien la superó con 12% y 11,7%, respectivamente.

Por los motivos mencionados en líneas anteriores, es incorrecto afirmar que Keiko Fujimori encabeza la intención de voto presidencial 2026.

Conclusión

En síntesis, en Facebook se ha difundido una supuesta encuesta de Datum que asegura que Keiko Fujimori lidera la intención de voto presidencial a febrero de 2026. No obstante, tras revisar los resultados oficiales de la entidad, se comprobó que quien realmente lidera es Rafael López Aliaga, tal como ocurrió el mes anterior (enero). Por tanto, la afirmación compartida en redes es falsa.

